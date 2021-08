Pressemeldung

Neuheiten und Lösungen rund um die Haustechnik stehen im Mittelpunkt der BaukulTOUR’21. Das Live-Event macht im September für je drei Tage Halt in Dresden (07.-09.09.) und München (14. -16.09.). „Natürlich haben wir unsere Partner und Kunden seit Beginn der Corona-Pandemie über die unterschiedlichsten digitalen Kanäle erreicht – unter anderem bei der ISH Digital. Aber es ist einfach etwas anderes, wenn man im direkten Kontakt miteinander ins Gespräch kommt und Lösungen präsentieren kann“, sagt Frank Jahns. Er ist Geschäftsführer der deutschen Vertriebsgesellschaft von STIEBEL ELTRON, einem der Initiatoren der BaukulTOUR `21.

Innovation, die beschleunigt

Neben STIEBEL ELTRON gehören REHAU, Bette, Solarwatt und Dallmer zu den Initiatoren der Roadshow quer durch Deutschland. Fünf Premiummarken – ein Ziel: Innovative Produkte und ganzheitliche Lösungen für ein komfortables, zukunftssicheres Zuhause. Mit ihrem Sortiment ergänzen sich die Unternehmen bestens: STIEBEL ELTRON ist Lösungsanbieter haustechnischer Produkte für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. REHAU ist weltweit führender System- und Serviceanbieter für polymerbasierte Baulösungen. Bette produziert hochwertige architektonische Badelemente, Dallmer steht für innovative Sanitärtechnik und Solarwatt ist ein führender Premiumanbieter von Photovoltaik-Systemen.

Möglichkeiten, die inspirieren

„Der Besuch der BaukulTOUR lohnt sich für das Fachhandwerk genauso wie für Architekten und Haustechnikplaner“, sagt Aloys Koch, Vertriebsleiter D-A-CH von Dallmer. Jedes der fünf Unternehmen präsentiert seine Themen und Produkte vor Ort in einem eigenen Markenpavillon. Zusätzlich ist an jeder Location ein gemeinsames ‚Haus der Innovationen‘ aufgebaut, in dem zukunftsweisende Lösungen im Zusammenspiel gezeigt werden. Zudem gibt es ein spannendes Vortragsprogramm.

Kostenlose Tickets sind buchbar unter www.baukultour21.de.