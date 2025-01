Von der Kombination zwischen Carrier Global (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Hersteller intelligenter Klima- und Energielösungen, und Viessmann Climate Solutions profitiert nicht nur das Fachhandwerk, sondern alle an Energielösungen arbeitenden Beteiligten sowie die Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber. Auf der BAU in München werden vom 13. bis 17. Januar 2025 innovative Systemlösungen, die dem aktuellen Gebäudeenergiegesetz entsprechen, vorgestellt. In Halle B2, Stand-Nr. 139 können sich Interessierte über (hybride) Systemlösungen mit regenerativen Energien informieren und gleichzeitig erstmals Carrier-Lösungen und Services erleben.

Durch die einzigartige Kombination mit Carrier können den über viele Jahre hinweg von Vertrauen geprägten Partnerschaften mit Architekten, Planern, Investoren, Industrie- und Handelsvertreter sowie Handwerkern völlig neue Möglichkeiten geboten werden. Mit dem durch die Kombination neu geschaffenen Mehrmarken-Portfolio und im engen Schulterschluss mit ihren Partnern können erstmals alle Preissegmente, Distributionskanäle und vor allem alle Kundenbedürfnisse im Wohngebäude- und Gewerbebereich abgedeckt werden. Durch den Verbund beider Unternehmen kann der Einfluss auf die Dekarbonisierung des Gebäudesektors mit größerer Reichweite und in größerem Umfang weltweit verstärkt werden. Die Wärmetechnik von Viessmann Climate Solutions und die Klimasysteme von Carrier verbinden zwei Kernkompetenzen miteinander, die maßgeblich dafür sein werden, auf individuelle Kundenbedürfnisse weltweit reagieren zu können. Carrier erweitert das Viessmann-Portfolio im Bereich Klimatisierung und ermöglicht eine nahtlose Integration von Heizen und Kühlen.

Viessmann Vitocal 250-A: Sieger-Wärmepumpe bei Stiftung Warentest wird um neue Leistungsgrößen ergänzt

Mit der Modernisierungs-Wärmepumpe Vitocal 250-A (Typ: AWO-E-AC 251.A10, Nennwärmeleistung 2,6 bis 9,7 kW bei A-7/W35 nach EN 14511) stellte Viessmann im Oktober 2023 den Testsieger in einem Vergleich der Stiftung Warentest. Mit einem Gesamtqualitätsurteil von 2,1 blieb diese Wärmepumpe auch beim nachfolgenden Test im August 2024 in einer Spitzenposition. In diesem Jahr erweitern zusätzliche Leistungsgrößen (16 und 18,5 kW) das Einsatzspektrum der Wärmepumpen Vitocal 250-A und 252-A für Gebäude mit höheren Heizlasten.

Viessmann Vitocal 250-AH: Bestens für die Modernisierung geeignet

Die Ausführung Vitocal 250-AH eignet sich besonders zur Ergänzung einer bestehenden Heizungsanlage. Mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 70 °C wurde Vitocal 250-AH speziell für die Modernisierung entwickelt. Denn die Wärmepumpe stellt die Grundlast bereit. Der Heizkessel wird lediglich bei besonders niedrigen Temperaturen zugeschaltet. Damit ist diese hybride Lösung zuverlässig, kompakt und umweltschonend wie nie zuvor.

Carrier AquaSnap 30AWH-P – Luft-Wasser Wärmepumpe

Die neue Carrier AquaSnap 30AWH-P Monobloc Luft/Wasser-Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel R290 und Leistungsgrößen von 4 kW bis 14 kW ist das Ergebnis einer erfolgreichen Kombination aus Innovation und Umweltfreundlichkeit, die das ganze Jahr über hohen Komfort bietet. Sie wurde als Heiz- und Kühlsystem konzipiert und eignet sich sowohl für den Neubau, als auch für die Renovierung von Wohngebäuden sowie für den Einsatz in kleinen gewerblichen Betrieben.

Carrier Mono- und Multisplit Luft-Luft-Wärmepumpe 40WHP

40WHP ist eine innovative, hocheffiziente Luft-Luft-Wärmepumpe, die durch ihren leisen Betrieb und die Luftqualität überzeugt. Das in sechs Farben erhältliche Klimagerät kann im Mono-Split-Betrieb in den Leistungsgrößen von 2,5 kW bis 4,6 kW. Ein Multi-Split-Gerät kann bis zu fünf Innengeräte versorgen und damit Leistungsgrößen von 3,3 kW bis 10 kW abdecken. Dank eines Filters, des Plasma-Ionisators und einer speziellen Behandlung des Wärmetauschers, bietet der 40WHP erstklassige gesunde Luft. Bedient werden die Geräte ganz bequem über eine intuitive Fernbedienung oder das Smartphone/Tablet mit der “Carrier in the Air”-App. Das Besondere an der Carrier Multi-Split-Luft-Luft-Wärmepumpe ist, dass die Außeneinheit kompatibel mit den Inneneinheiten der 40WHP und der 40WHH sind. Sie können nach Belieben der Anwender:innen kombiniert werden.

Carrier Mono- und Multisplit Luft-Luft-Wärmepumpe 40WHH

Mit der Luft-Luft-Wärmepumpe 40WHH können individuelle Heiz- und Kühlbedarfe von Wohngebäuden erfüllt werden. Sie verbindet modernes Design mit hohem Komfort und Energieeinsparung. Der eingebaute Filter ist in der Lage, bis zu 94 % Feinstaub aus der Luft zu filtern und sorgt so für eine gesündere Luftqualität im Haus. Ein weiterer Pluspunkt dieser Wärmepumpe ist die hohe Flexibilität: Ein Multi-Split-Gerät kann bis zu 5 Innengeräte versorgen und damit Leistungsgrößen von 3,3 kW bis 10 kW abdecken. Als Mono-Split-Gerät stehen sieben Varianten zur Verfügung, die zwischen 2,0 kW und 7,0 kW Leistung bieten. Die Außeneinheit der Carrier Multi-Split-Luft-Luft-Wärmepumpe ist sowohl mit der Inneneinheiten der 40WHP und der 40WHH kompatibel und können je nach Bedürfnis individuell kombiniert werden.

Viessmann Vitocharge VX3: Stromspeicher der neuen Generation ist ab sofort kaskadierbar

Das Herzstück der smarten Energiesysteme für Wärme, Strom und Elektromobilität ist die neue Generation des modular aufgebauten Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3. Ab sofort lassen sich bis zu drei Vitocharge VX3 in Kaskade schalten. Da jeder Speicher bis zu drei Batterie-Einheiten à 5 kWh Speicherkapazität aufnehmen kann, können insgesamt bis zu 45 kWh Gesamtkapazität bereitgestellt werden. Der Wechselrichter ist in drei Leistungsklassen sowohl 1-phasig als auch 3-phasig erhältlich, um den Vitocharge VX3 optimal an Photovoltaikanlagen bis 12 kWp anpassen zu können.

Viessmann Energy Management: Energie effizient nutzen

In der neuen Generation des Stromspeichers sowie der neuen Vitocal Wärmepumpen ist das Viessmann Energy Management komplett integriert. Es ist für die maximale Nutzung von selbst erzeugtem Strom ausgelegt und optimiert das Zusammenspiel von Photovoltaikanlage und Stromspeicher Vitocharge VX3 mit der Wärmepumpe und der neuen Viessmann Charging Station für E-Fahrzeuge. So werden die Energiekosten reduziert und das Klima am besten geschützt. Die ViCare App auf dem Smartphone oder Tablet zeigt die Energieflüsse im Haus in Echtzeit an. Ermöglicht wird all dies durch Viessmann One Base. Die neue Plattform verbindet die Geräte und elektronischen Anwendungen miteinander zu einer einzigen Klima- und Energielösung für das eigene Zuhause. Nutzer:innen verbrauchen weniger Energie, verringern ihren CO2-Fußabdruck und behalten stets den Überblick über die Kosten.