Pressemeldung

Beim Wettbewerb „Schönstes Bad des Jahres 2021“ wurden Manuela Walter, Inhaberin der Bad Scheune in Dipperz, und Tochter Luisa mit dem Award „Das Goldene Dreieck ausgezeichnet. Ihr Entwurf kombiniert Barrierefreiheit mit den Annehmlichkeiten und dem modernen Look eines Hotelbades. Bildquelle: zuhause wohnen/Eckard Wentorf

Barrierefrei. Viele Menschen denken bei diesem Wort immer noch an in erster Linie pragmatisch-praktische Lösungen. Dass Barrierefreiheit längst Hand in Hand mit Design geht, bewies im letzten Jahr der Wettbewerb „Das Goldene Dreieck“, bei dem unter den schönsten Bädern Deutschlands auch eine barrierefreie Umsetzung ausgezeichnet wurde. Der Entwurf bestach durch die Kombination aus praktischen Annehmlichkeiten und modernem Look – alles wurde darauf ausgerichtet, den Bewohnern auch in der Zukunft maximalen Wohnkomfort zu bieten.

Menschen das Leben erleichtern, individuellen Bedürfnissen gerecht werden, Selbstständigkeit sichern: Die Reduzierung von Barrieren rückt aufgrund des demografischen Wandels immer stärker in den Fokus beim Planen und Bauen. Doch das Konzept des Universal Design – Produkte, Geräte, Umgebungen und Systeme sind derart gestaltet, dass sie für so viele Menschen wie möglich ohne weitere Anpassung oder Spezialisierung nutzbar sind – spricht auch zunehmend jüngere Kunden an, weil es zeitlos, zukunftsfähig und ganzheitlich ist.

interdomus Haustechnik beobachtet diese Entwicklung schon länger am Markt und bietet seinen Mitgliedern – bereits zum zweiten Mal – in Zusammenarbeit mit dem Badspezialisten HEWI ein thematisches Duo-Seminar an. Die Veranstaltung „Design Comfort Care barriereFREI im Bad“ unterteilt sich in einen Präsenztermin Anfang April in Bad Arolsen, während Modul 2 Anfang Mai als Web-Aufbau- und Vertiefungsseminar stattfindet. Teilmehmer:innen erhalten einen Überblick über die DIN 18040 für barrierefreies Bauen im Bestand, Strategien für die Sanierung und mögliche Fördermittel.

Weiterführende Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der interdomus Haustechnik Homepage unter www.interdomus.de/aktuelles.