Von der Badewanne zur barrierearmen Duschkabine in nur einem Tag: Die Kinemagic Kalypso ermöglicht eine schnelle und staubfreie Badmodernisierung.

Kinemagic Kalypso ist eine Komplettlösung für den Austausch von Badewannen oder hohen Duschwannen gegen eine barrierearme Dusche. Optimal geeignet für Menschen mit eingeschränkter Mobilität bietet die Duschkabine Sicherheit und Zugänglichkeit in jedem Badezimmer. Sie vereint ein zeitlos-elegantes Design mit hoher Funktionalität und maximalem Komfort. Kinemagic Kalypso lässt sich innerhalb eines Tages installieren – ideal für Badmodernisierungen, die schnell und ohne große bauliche Eingriffe durchgeführt werden müssen.

Kinemagic Kalypso verfügt über eine Vielzahl an Sicherheitsmerkmalen. Die barrierefreie, rutschfeste Duschwanne aus Biocryl und Biotec gewährleistet einen sicheren Stand. Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit ermöglichen die Einstiegshöhe von nur 4 cm und der extrabreite Einstieg bis zu 80 cm einen leichten und komfortablen Zugang.

Ein ergonomisch platzierter Haltegriff sorgt für sicheren Halt beim Ein- und Aussteigen sowie während des Duschens. Optional kann die Dusche mit einem großzügigen Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik ausgestattet werden. Bei Bedarf lassen sich zusätzliche Haltegriffe problemlos nachrüsten, um den Komfort und die Sicherheit weiter zu erhöhen.

Kinemagic wurde mit dem Gütesiegel der Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik (GGT) prämiert. Die Auszeichnung bestätigt die hervorragende Eignung der Duschkabine für ältere oder mobilitätseingeschränkte Menschen, da sie hohen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen entspricht und zudem auch in puncto Funktionalität und Design höchste Ansprüche erfüllt.

Designvielfalt und Flexibilität für jedes Bad

Die Duschkabine Kinemagic Kalypso besticht durch eine Vielzahl von Design- und Konfigurationsmöglichkeiten. Sie eignet sich für alle Badgrößen und ist somit für eine große Bandbreite von Raumkonzepten attraktiv.

Je nach Gegebenheit kann die Duschkabine als Nischen- oder Eckausführung eingebaut werden. Kunden können zwischen einer Schiebetür oder einem offenen Duschbereich mit einer Glaswand und zusätzlichem Schwenkflügeln wählen, je nach Platzverhältnissen und ästhetischen Vorlieben. Die Glasoberflächen sind in zwei Varianten erhältlich: Klarglas für Transparenz oder Glas mit mattiertem Mittelelement für mehr Privatsphäre. Beide Glasvarianten bestehen aus 6 mm starkem Sicherheitsglas mit Kalkschutzbehandlung, was die Pflege erleichtert. Die Profile sind aus verchromtem, korrosionsbeständigem Aluminium gefertigt, was gleichzeitig für eine elegante Optik sorgt.

Schnelle Montage, ohne großen Aufwand

Ein weiterer großer Vorteil der Kinemagic Kalypso ist die schnelle und unkomplizierte Montage. Dank der modularen Bauweise kann die Duschkabine innerhalb eines Tages eingebaut werden – ohne größere bauliche Maßnahmen. Die Installation erfolgt ohne Silikon, was die Dichtigkeit langfristig sicherstellt und Probleme wie Schimmel oder verfärbte Silikonfugen von vornherein ausschließt. Zudem erfordert der Einbau weder einen Bodenausgleich noch aufwendige Vorarbeiten am Mauerwerk. Die seitlichen Abschlussleisten können direkt vor Ort zugeschnitten werden. Ein technischer Randbereich erleichtert den Umgang mit vorhandenen Installationen, z.B. Installationskanälen oder Zu- und Abwasserleitungen. Optional kann die Duschwanne durch ein mitgeliefertes Sockelset flexibel erhöht und an besondere räumliche Gegebenheiten angepasst werden.

Dank der weißen Rück- und Seitenwände aus Aluminiumverbundplatten müssen die vorhandenen Fliesen nicht entfernt werden. Die Wände werden ohne Schrauben montiert, was die Installation zusätzlich erleichtert. Das bedeutet: keine aufwändigen Renovierungsarbeiten, kein Schmutz, kein langer Baustellenbetrieb im Badezimmer.

Hochwertige Ausstattung für Langlebigkeit und Komfort

Die Kinemagic Kalypso verfügt über einen 360° drehbaren Ablauf sowie einem integrierten Ablaufgitter aus gebürstetem Edelstahl. Die mechanische Hebelmischbatterie oder alternativ eine Thermostat-Armatur – beide mit 3 Jahren Garantie – ermöglichen eine präzise Steuerung der Wassertemperatur und sorgen für zusätzliche Sicherheit. Die ultraflache Handbrause aus Messing ist mit einem verdrehsicheren Schlauch ausgestattet.

Fördermöglichkeiten und staatliche Zuschüsse

Gut zu wissen: Für Pflegebedürftige ist eine finanzielle Entlastung möglich. Bei Vorliegen einer Pflegestufe können Zuschüsse von bis zu 4.000 Euro für den Umbau des Badezimmers bei der Pflegekasse beantragt werden.

www.kinedo-bad.de