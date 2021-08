Pressemeldung

Am 1. November 2021 wird das Land Niedersachen 75 Jahre alt. Aus diesem Anlass hat der Niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil insgesamt 22 Bürgerinnen und Bürger für ihre Verdienste um das Land und seine Menschen mit der Verleihung des Niedersächsischen Verdienstordens ausgezeichnet. Barbara Wiedemann nahm ihre Auszeichnung am 23. August im Galeriegebäude Herrenhausen in Hannover entgegen.

Neben ihrem strukturfördernden Engagement als traditionsreicher Arbeitgeber in der Region engagiert sich Barbara Wiedemann seit vielen Jahren im Bereich der Aus- und Fortbildung junger Menschen in vielfältiger Form. „Ich freue mich sehr über die Auszeichnung als Wertschätzung meines Engagements in der Region in den letzten Jahrzehnten. Neben meinen Tätigkeiten als Unternehmerin liegt mir die Förderung qualifizierten Nachwuchses in ihren unterschiedlichen Facetten ganz besonders am Herzen.“, so die geschäftsführende Gesellschafterin. Zu ihren Aktivitäten zählen beispielsweise ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Mitglied des Hochschulrates der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/ Göttingen, dessen Vorsitz sie von 2007 bis 2016 innehatte. Zudem widmet sich Barbara Wiedemann seit fast zehn Jahren dem Deutschlandstipendium - sowohl finanziell als auch durch die Möglichkeit für Studierende, schon während des Studiums Praxiserfahrungen im Unternehmen zu sammeln. Neben dem Praxisbezug unterstützt sie auch die wissenschaftliche Forschung in der Region: Im Jahr 2019 ging sie eine umfangreiche Forschungskooperation mit dem Institut für Psychologie der Universität Hildesheim ein.