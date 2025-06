Der WUPPER-RING präsentiert mit dem neuen FORMAT Badbuch 2025/26 eine aktualisierte Ausgabe seines Produktkatalogs. In gewohnt klarer Struktur und ansprechendem Design erhalten Fachhandwerker sowie Endverbraucher einen detaillierten Überblick über das vielfältige Sortiment der Marke FORMAT.

Neu in dieser Ausgabe sind zwei neue Griffe für die FORMAT Badmöbel – jeweils in Chrom und Schwarz – sowie die neue Badmöbeloberfläche Eiche Dekor Baumwolle, welches für eine moderne, heller und natürlich gemütliche Optik sorgt. Diese Neuheiten werden zusammen mit dem gesamten Produktsortiment in einer übersichtlichen Darstellung präsentiert, die sowohl den Besuchern der FORMAT Ausstellungshäusern zur Inspiration dient, als auch den Fachhandwerkern, die sich gezielt über das Sortiment informieren möchten.

Das FORMAT Badbuch dient nicht nur als praktisches Nachschlagewerk, sondern inspiriert zur individuellen Badgestaltung. Es zeigt, wie moderne Technik, elegantes Design und hochwertige Materialien zu stilvollen Wohlfühlbädern harmonisch kombiniert werden können.

Das Badbuch steht Ihnen unter folgendem Link zum Download bereit: format.eu/downloads/

Falls Sie jedoch das Badbuch lieber physisch durchblättern wollen, besuchen Sie eine FORMAT Ausstellungen in Ihrer Nähe und fragen Sie vor Ort nach dem Katalog! Den passenden Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie hier: format.eu/fachhaendler/

Neben dem Badbuch lohnt es sich, FORMAT auch auf den gängigen Social-Media-Kanälen zu folgen. Hier bleiben Sie stets über die neuesten Trends und Entwicklungen in den Bereichen Badgestaltung, Installation und Einrichtung informiert.