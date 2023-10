Ein Bad mit Fenster sorgt für natürliches Licht und entspannte Atmosphäre. Aber es kann bei der Platzierung der Duschkabine auch eine Herausforderung darstellen. Mit unseren Montage-Möglichkeiten können Sie einen vermeintlichen Makel in einen Hauptgewinn verwandeln.

90° Stabilisator

Stellen Sie sich vor Sie renovieren Ihr Badezimmer und es stellt sich heraus, dass der günstigste Platz für eine Duschkabine nahe oder unterhalb eines Fensters ist. Aufgrund der Lage ist es unmöglich einen standardisierten Stabilisator zu verwenden. Der L-förmiger Stabilisator 90° kann dieses Problem lösen. Darüber hinaus verleiht er mit seiner minimalistischen Optik dem Bad ein modernes und ästhetisches Aussehen und setzt einen interessanten Designakzent. Das Modell ist in 8 Farben erhältlich.

Teleskopstütze

Eine weitere Möglichkeit eine Duschkabine in der Nähe eines Fensters zu montieren ist eine Teleskopstütze. Dabei handelt es sich um ein stabilisierendes Element, das an der Decke befestigt wird und die Trennwand zuverlässig stützt. Das besondere an der diesem Stabilisator ist dessen Flexibilität. Er kann auf eine Höhe von bis zu 3 Metern angepasst werden.

Bad mit Badewannenaufsatz

Ein Badewannenaufsatz ist eine immer beliebtere Möglichkeit die Badewannen in eine Duschkabine umzufunktionieren. Die allermeisten Modelle bieten die Möglichkeit, direkt unterhalb eines Fensters montiert zu werden. Zur Auswahl stehen einteilige und zweiteilige Modelle mit Falt- und Schiebetürlösungen. Ein Badewannenaufsatz lässt einem die Wahl zwischen entspanntem Bad und einer schnellen Dusche.

Sie sehen, ein Bad mit Fenster muss keine Einschränkung sein, sondern kann auch als eine Bereicherung wahrgenommen werden. Es kommt auf die richtige Lösung an. Wie auch immer Sie sich entscheiden, denken Sie daran, dass das Wichtigste ist, dass Sie sich in Ihrem Bad wohlfühlen können.