Feuchtebelastung im Bad ist technisch lösbar – entscheidend ist die passende Lösung zur Nutzung und Bausituation.

Wann ist welche Lösung sinnvoll?

Mobile Luftentfeuchter

Ideal bei zeitlich begrenzter Nutzung, in Ferien- und Gästebädern oder als schnelle Nachrüstung ohne baulichen Eingriff. Flexibel einsetzbar, sofort wirksam.

Die richtige Wahl bei regelmäßig genutzten Bädern, innenliegenden Räumen oder dauerhaft hoher Feuchte. Automatische Feuchtesteuerung sorgt für kontinuierlichen Luftaustausch und Bauteilschutz.

Für hochwertige Bad- und Wohnkonzepte mit Fokus auf Energieeffizienz und Komfort.

FAWAS Lösungen für den SHK-Alltag

Mobile Luftentfeuchter (z.B. MRD10 von Wood’s) – kompakt, effizient, ideal als Ergänzung oder Übergangslösung

– kompakter Abluftlüfter, einfache Wandmontage AirTwoWay – Zu- und Abluft mit Wärmerückgewinnung

Alle Systeme sind montagefreundlich, energieeffizient und praxisgerecht für Neubau und Sanierung.

Fazit:

Ob mobil oder fest installiert: Entscheidend ist die richtige Auswahl für den jeweiligen Anwendungsfall. Mit den FAWAS Lösungen bieten SHK-Handwerker für jede Bad-Situation eine technisch saubere und wirtschaftliche Option.

👉 Jetzt beraten lassen und passende Lösung für Ihre Kunden finden