30.01.2026  Pressemeldung Alle News von FAWAS

FAWAS: Badentfeuchtung fachgerecht umsetzen – passende Lösung je nach Anwendungsfall

Feuchtebelastung im Bad ist technisch lösbar – entscheidend ist die passende Lösung zur Nutzung und Bausituation.

Wann ist welche Lösung sinnvoll?

  • Mobile Luftentfeuchter
    Ideal bei zeitlich begrenzter Nutzung, in Ferien- und Gästebädern oder als schnelle Nachrüstung ohne baulichen Eingriff. Flexibel einsetzbar, sofort wirksam.
  • Fest installierte Abluftsysteme
    Die richtige Wahl bei regelmäßig genutzten Bädern, innenliegenden Räumen oder dauerhaft hoher Feuchte. Automatische Feuchtesteuerung sorgt für kontinuierlichen Luftaustausch und Bauteilschutz.
  • Kombinierte Systeme mit Wärmerückgewinnung
    Für hochwertige Bad- und Wohnkonzepte mit Fokus auf Energieeffizienz und Komfort.

FAWAS Lösungen für den SHK-Alltag

  • Mobile Luftentfeuchter (z.B. MRD10 von Wood’s) – kompakt, effizient, ideal als Ergänzung oder Übergangslösung
  • WhisperX – leises Abluftsystem mit Feuchtesteuerung
  • AirOneWay – kompakter Abluftlüfter, einfache Wandmontage
  • AirTwoWay – Zu- und Abluft mit Wärmerückgewinnung

Alle Systeme sind montagefreundlich, energieeffizient und praxisgerecht für Neubau und Sanierung.

Fazit:

Ob mobil oder fest installiert: Entscheidend ist die richtige Auswahl für den jeweiligen Anwendungsfall. Mit den FAWAS Lösungen bieten SHK-Handwerker für jede Bad-Situation eine technisch saubere und wirtschaftliche Option.

👉 Jetzt beraten lassen und passende Lösung für Ihre Kunden finden

FAWAS GmbH
FAWAS GmbH
SAUBERE GESUNDE LEBENSRÄUME
Vogelsangstr. 26/2B
72581 Dettingen an der Erms
Deutschland
Telefon:  07123 - 9618-20
www.fawas.de
