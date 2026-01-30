FAWAS: Badentfeuchtung fachgerecht umsetzen – passende Lösung je nach Anwendungsfall
Wann ist welche Lösung sinnvoll?
- Mobile Luftentfeuchter
Ideal bei zeitlich begrenzter Nutzung, in Ferien- und Gästebädern oder als schnelle Nachrüstung ohne baulichen Eingriff. Flexibel einsetzbar, sofort wirksam.
- Fest installierte Abluftsysteme
Die richtige Wahl bei regelmäßig genutzten Bädern, innenliegenden Räumen oder dauerhaft hoher Feuchte. Automatische Feuchtesteuerung sorgt für kontinuierlichen Luftaustausch und Bauteilschutz.
- Kombinierte Systeme mit Wärmerückgewinnung
Für hochwertige Bad- und Wohnkonzepte mit Fokus auf Energieeffizienz und Komfort.
FAWAS Lösungen für den SHK-Alltag
- Mobile Luftentfeuchter (z.B. MRD10 von Wood’s) – kompakt, effizient, ideal als Ergänzung oder Übergangslösung
- WhisperX – leises Abluftsystem mit Feuchtesteuerung
- AirOneWay – kompakter Abluftlüfter, einfache Wandmontage
- AirTwoWay – Zu- und Abluft mit Wärmerückgewinnung
Alle Systeme sind montagefreundlich, energieeffizient und praxisgerecht für Neubau und Sanierung.
Fazit:
Ob mobil oder fest installiert: Entscheidend ist die richtige Auswahl für den jeweiligen Anwendungsfall. Mit den FAWAS Lösungen bieten SHK-Handwerker für jede Bad-Situation eine technisch saubere und wirtschaftliche Option.
👉 Jetzt beraten lassen und passende Lösung für Ihre Kunden finden