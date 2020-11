base pro bietet für das Objektgeschäft verschiedene Bade- und Duschwannen in zeitloser Optik. In den Badewannen in den Längen 160 und 170 cm ist ausreichend Platz zum Entspannen nach einem langen Arbeitstag und sind auch für kleine Bäder gut geeignet.

Die Duschwannen gibt es in quadratischer (80 * 80 cm und 90 * 90 cm) und rechteckiger Form (75 * 90 cm und 80 * 90 cm) und sind somit ebenfalls auch für kleine Einbausituationen passend.

Die Wannen bestehen aus pflegeleichtem Sanitäracryl und werden auf Wunsch mit dem passenden Wannenträger geliefert.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem base pro-Fachhandelspartner.