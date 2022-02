Pressemeldung

In den vergangenen Jahren sind die Ansprüche der Kunden, was das eigene Badezimmer anbelangt, zusehends gestiegen. Es erfüllt nicht mehr nur eine rein praktische Funktion, auch ästhetisch und emotional muss es veränderten Bedürfnissen gerecht werden. Dementsprechend hat sich auch der Prozess der Badsanierung und des -verkaufs verändert: komplexeres fachliches Know-how und Praxiserfahrungen sind gefragter denn je. „Wir unterstützen unsere Gesellschafter mit einer Qualifizierungsmaßnahme. Sie soll die Mitarbeiter:innen fit machen, um den gestiegenen Anforderungen entsprechen zu können“, berichtet Stefan Ehrhard, Geschäftsführer von interdomus Haustechnik.

Ob bereits erfahren oder Neu- bzw. Quereinsteiger, die 24 Lernmodule fördern die Beratungskompetenz der (angehenden) Badberater:innen. Einheiten zu moderner Verkaufskommunikation und Verkaufstechniken sind so ausgelegt, dass das Gelernte im Anschluss rasch in die Praxis umgesetzt werden kann, was im Umkehrschluss das Unternehmensergebnis positiv beeinflusst. Denn wer weiß, wovon er spricht, kann für sein Unternehmen Vorteile generieren und die Auftragsbücher füllen.

Die Module zur Qualifizierung als diplomierte/r Badberater:in finden vom 5. bis 8. April 2022 und vom 16. bis 20. Mai 2022 als Präsenzveranstaltung in Dreieich statt. Detaillierte Informationen finden Sie auf der interdomus Homepage unter www.interdomus.de/aktuelles/.