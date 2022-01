Pressemeldung

Der Wettbewerb „Interior Design’s Best of Year“, der in diesem Jahr bereits zum 16. Mal ausgerichtet wird, zeichnet Designer, Architekten und Hersteller weltweit aus. Die angemeldeten Produkte werden in einer öffentlichen Online-Galerie ausgestellt, die die Architekten- und Designer-Community dazu aufruft, über die Designqualität der Einreichungen zu entscheiden. Aus der Kategorie „Bath fittings“ ging CYO als erfolgreichstes Projekt hervor.

Dass die Serie Begeisterung auslöst, spiegelt sich unter anderem in drei weiteren Würdigungen wider: So wurden die Armaturen von der Jury des Callwey-Verlags als „Lösung des Jahres“ gekürt. In der Kategorie „Bad, Sanitär & Armaturen“ überzeugte CYO mit ihrer stilvollen Gestaltung. Als „Best Bath“ wurde die Serie von Robb Report gewürdigt. Die Auszeichnung hebt Marken hervor, die durch außergewöhnliche Handwerkskunst, Liebe zum Detail und Streben nach Perfektion gekennzeichnet sind. „Schöner Wohnen“ hat die Neuheit mit dem Siegel „Best of Design“ prämiert. Bei der Bewertung spielten nicht nur die Gestaltung und Ästhetik eine Rolle, sondern ebenso Aspekte wie Nachhaltigkeit, Ergonomie und Funktionalität.

„Wir freuen uns sehr über den Erfolg von CYO. Dass sowohl internationale Experten als auch die Fach­Öffentlichkeit von unserer Neuheit überzeugt sind, macht uns besonders stolz. Die Auszeichnungen bestätigen unsere gestalterische Kompetenz. Sie sind zugleich auch Ansporn für die Zukunft“, betont Stefan Gesing, CEO der Dornbracht AG & Co. KG.

Die Bad-Armaturenserie CYO, die im Mai 2021 gelauncht wurde, verbindet die lange Designgeschichte von Dombracht mit aktuellem Zeitgeist. Sie interpretiert den archetypischen C-Auslauf neu, der das zentrale Gestaltungselement darstellt und der Armatur eine extravagante Kontur verleiht. Die Kombination aus exklusiven Oberflächen und unterschiedlichsten Griffvariationen eröffnet Architekten und Designern einen großen Gestaltungsspielraum.