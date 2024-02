In Kooperation mit Dein Creativ Lab bietet Bad + Haus interessierten Handwerkspartnern ein spannendes Vorteilsangebot für den Besuch der Messe in Mailand inkl. anschließendem Trend-Workshop.

In den letzten Jahren hat sich die Möbelmesse „Salone del Mobile“ in Mailand zu einem absoluten Design-Highlight entwickelt. Auch die Bad-Branche ist nicht ausgenommen. Hier werden Ideen und Trends vorgestellt, lange bevor sie im Mainstream ankommen.

Doch die Vielfalt der Messestände, Showrooms und Design-Pop-Up-Stores kann über­wältigend sein. Was lohnt sich, was sollte man auf keinen Fall verpassen? Und wie lassen sich die Trends und Inspirationen von der Messe in der alltäglichen Badplanung umsetzen?

Dazu bietet GARANT Bad + Haus über Dein Creativ Lab ein attraktives Vorteilsangebot für den Besuch der Messe und ausgewählter Showrooms an. Im Trend-Workshop, der einige Wochen später an drei Tagen/ Standorten angeboten wird, werden aus Inspirationen dann konkrete Ideen zur Umsetzung geformt.

Eine spannende Reise mit unvergesslichen Eindrücken wartet!

Mehr Infos auf der Webseite von Dein Creativ Lab: cdn.shopify.com/s/files/1/0624/3454/1796/files/Einladung_Milano_2024.pdf?v=1685358399