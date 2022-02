Pressemeldung

Der BDH verstärkt sich personell. Mit Wirkung zum 01. Februar unterstützt Dr. Norbert Azuma-Dicke den Spitzenverband der Heizungsindustrie. In seiner neuen Funktion als Leiter Politik und Strategie wird Azuma-Dicke insbesondere für das Thema Political Affairs verantwortlich sein. Er berichtet an Hauptgeschäftsführer Markus Staudt. „Wir freuen uns, Norbert Azuma-Dicke in unserem Team begrüßen zu können. Er ist ein ausgewiesener Experte in Sachen Energiepolitik und verfügt über langjährige Erfahrung in unserer Branche. Vor dem Hintergrund der ambitionierten Klimaziele im Wärmesektor und den von der neuen Bundesregierung im Koalitionsvertrag skizzierten Maßnahmen, werden wir den Dialog mit der Politik weiter intensivieren“, betont Staudt.

Der studierte Volkswirt kommt vom Systemhersteller Viessmann und vertrat dort zuletzt als Senior Policy Manager die politischen Interessen des Unternehmens. Weitere Stationen machte Azuma-Dicke zuvor unter anderem bei Zukunft Erdgas (heute Zukunft Gas), E.ON und E.ON-Ruhrgas