Deshalb möchten wir Ihnen heute das SHK-E-Learning für Azubis vorstellen: eine digitale Lernstrecke mit vielen fertigen, praxisnahen Inhalten, die Ausbilder und Monteure entlastet und Azubis systematisch aufbaut.

So können Sie Ihre Azubis damit fit machen:

Grundlagen schließen, bevor es draußen teuer wird (z. B. Werkzeugkunde, Rohrkunde, Symbole)

Praxisnah lernen: interaktive Inhalte, u. a. mit 360°-Baustellen-Situationen und Fragen

Üben statt nur anschauen: Aufgaben, die Wissen festigen und in den Alltag übertragen

: Aufgaben, die Wissen festigen und in den Alltag übertragen Einheitlicher Standard im Betrieb: alle lernen „so, wie wir’s bei uns machen“

