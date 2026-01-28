Azubis sollen im Betrieb zügig mitlaufen, mitdenken – und Schritt für Schritt sicherer werden. Gleichzeitig fehlt im Alltag oft die Zeit, Grundlagen immer wieder neu zu erklären.
So können Sie Ihre Azubis damit fit machen:
- Grundlagen schließen, bevor es draußen teuer wird (z. B. Werkzeugkunde, Rohrkunde, Symbole)
- Praxisnah lernen: interaktive Inhalte, u. a. mit 360°-Baustellen-Situationen und Fragen
- Üben statt nur anschauen: Aufgaben, die Wissen festigen und in den Alltag übertragen
- Einheitlicher Standard im Betrieb: alle lernen „so, wie wir’s bei uns machen“
Lernen Sie jetzt das System von eLearningPlus – einer Marke der digi professionals GmbH – kennen: e-learning-plus.de/shk-e-learning