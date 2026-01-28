28.01.2026  Pressemeldung Alle News von eLearningPlus®

Azubis sollen im Betrieb zügig mitlaufen, mitdenken – und Schritt für Schritt sicherer werden. Gleichzeitig fehlt im Alltag oft die Zeit, Grundlagen immer wieder neu zu erklären.

Deshalb möchten wir Ihnen heute das SHK-E-Learning für Azubis vorstellen: eine digitale Lernstrecke mit vielen fertigen, praxisnahen Inhalten, die Ausbilder und Monteure entlastet und Azubis systematisch aufbaut.

So können Sie Ihre Azubis damit fit machen:

  • Grundlagen schließen, bevor es draußen teuer wird (z. B. Werkzeugkunde, Rohrkunde, Symbole)
  • Praxisnah lernen: interaktive Inhalte, u. a. mit 360°-Baustellen-Situationen und Fragen
  • Üben statt nur anschauen: Aufgaben, die Wissen festigen und in den Alltag übertragen
  • Einheitlicher Standard im Betrieb: alle lernen „so, wie wir’s bei uns machen“

Lernen Sie jetzt das System von eLearningPlus – einer Marke der digi professionals GmbH – kennen: e-learning-plus.de/shk-e-learning

eLearningPlus®
eLearningPlus®
ist eine Marke der digi professionals GmbH
Magirus-Deutz-Str. 12
89077 Ulm
Deutschland
Telefon:  +49 731 403 211 64
www.e-learning-plus.de
