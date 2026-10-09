Wie sieht eigentlich das perfekte Team auf einer Baustelle aus?

Viele Betriebe würden vermutlich sagen: zwei erfahrene Monteure. Dann geht die Arbeit schnell, beide wissen, was zu tun ist – und die Baustelle läuft.

Kurzfristig kann das stimmen.

Langfristig entsteht dadurch aber ein Problem: Der Nachwuchs lernt zu wenig.

Darum geht’s in der aktuellen Podcast-Folge:

Dennis Jäger und Martin Sommer sprechen darüber, warum das ideale Baustellenteam häufig aus einem fachlich starken Monteur und einem Azubi oder Quereinsteiger besteht.

Der Gedanke dahinter ist einfach:

Der erfahrene Monteur übernimmt Planung und Verantwortung.

Der Nachwuchs arbeitet von Anfang an richtig mit – und nicht nur als Helfer daneben.

Dafür muss der Azubi natürlich vorbereitet sein. Grundlagen wie Werkzeugkunde, Befestigungstechnik, Pressen, Biegen oder Einhanfen sollten bereits sitzen. Dann kann er auf der Baustelle echte Aufgaben übernehmen und Schritt für Schritt mehr Verantwortung bekommen.

Das bringt gleich mehrere Vorteile:

der Azubi lernt direkt in der Praxis

der Monteur wird automatisch zum Mentor

der Nachwuchs wird schneller produktiv

Verantwortung wird früh eingeübt

der Betrieb entwickelt seine zukünftigen Fachkräfte selbst

Denn Ausbildung findet nicht nur in Berufsschule und überbetrieblicher Ausbildung statt. Ein großer Teil muss im täglichen Betrieb passieren.

Der entscheidende Satz der Folge:

Wer heute ausbildet, hat morgen Fachkräfte. Wer heute nur montiert, sucht morgen Mitarbeiter.

Wenn Sie möchten, können Sie die Folge hier anhören:

machtkurzeprozesse.podigee.io/35-umsetzungsprozess-das-perfekte-team