Die TECE Auszubildenden setzen sich eingehend mit dem Material auseinander und besprechen den Ablauf der Montage, bevor es mit der Installation losgeht. Bildquelle: TECE SE

Wie einfach moderne Sanitärtechnik sein kann – das zeigt ein starkes Praxisprojekt am Hans-Böckler-Berufskolleg Münster (Westf.)

Fünf angehende Anlagenmechaniker SHK im zweiten Lehrjahr haben unter Anleitung des TECE Werkskundendienstes ein TECEneo Dusch-WC in einer bestehenden Lehrertoilette installiert – komplett eigenständig und mit überraschend wenig Aufwand. Die Aktion vermittelte drei Dinge eindrucksvoll: Erstens, mit dem richtigen Produkt und fachlicher Begleitung lässt sich moderne Sanitärtechnik effizient und nachhaltig in die Ausbildung integrieren. Zweitens, TECEneo ist nahezu überall und ohne besondere Vorkenntnisse auf unkomplizierte Weise zu installieren. Und drittens, das Thema Dusch-WC ist in Deutschland deutlich weniger präsent als im internationalen Vergleich, somit leistet TECE einen wichtigen Beitrag, das Thema bei den Kunden von morgen schon heute zu platzieren.

Das dazugehörige Montagevideo mit allen Highlights ist unter folgendem Link abrufbar.