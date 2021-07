Pressemeldung

Jeder Turner kann betätigen, dass man den perfekten Spagat nur schrittweise lernt – mit Beharrlichkeit und Unterstützung. Wäre es nicht auch bei der Ausbildung wünschenswert, den Spagat in vielen kleinen Schritten zu meistern und das mit ständiger Unterstützung? Das „Azubi-Lern-Tool“ bietet Chefs*innen und ihren Auszubildenden einen auf Ausbildungsjahre und Themenfelder bezogenen Pool an Aufgabenstellungen für einen kontinuierlichen Lernprozess. Von den Grundlagen bis hin zum Stoff der Gesellenprüfung: Einmal angemeldet, testen Azubis ihre Kenntnisse eigenständig, online und von überall aus.

Die perfekte Prüfungsvorbereitung

Das digitale Azubi-Lern-Tool läuft auf der Plattform www.lernwerk.digital des Fachverbandes SHK NRW. Deren Hauptgeschäftsführer, Hans-Peter Sproten, betont die nachhaltige Bedeutung des Werkzeugs für die Branche: „Das Azubi-Lern-Tool ermöglicht Ausbildungsbetrieben und Azubis eine umfassende Lernbegleitung im SHK-Handwerk. Das ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Ausbildungsqualität für alle Innungsfachbetriebe in Deutschland.“



Die ca. 5.000 hinterlegten Aufgabenstellungen orientieren sich an den Lernfeldern der Berufsschule. "Mit der Kopplung der Inhalte des Tools an die Lernfelder ist gewährleistet, dass die Inhalte des Berufsschulunterrichts sofort vertieft werden können", berichtet Ulrich Thomas, der beim Fachverband für den Bereich Berufsbildung zuständig ist. Außerdem lassen sich aktuelle Themenstellungen des betrieblichen Arbeitsalltags recherchieren und bearbeiten. Für Updates und inhaltliche Erweiterungen sorgt ein Expertengremium des Fachverbandes Sanitär Heizung Klima NRW.



Demoversion zum Ausprobieren ist online

Ab sofort können sich Interessierte unter www.lernwerk.digital kostenlos einen Zugang zur Demoversion selbst einrichten. Damit sehen sie das gesamte Leistungsspektrum des Azubi-Lern-Tools. Sie haben Zugriff auf einen Test mit 20 Fragen aus einem Querschnitt aller Themengebiete.



Lizenzen und Kosten

Die Vollversion des Azubi-Lern-Tools ist ab dem 5. August 2021 buchbar. Primär richtet es sich an Chefs*innen bzw. Ausbildungsverantwortliche, die mit einer oder mehreren Lizenzen ihren Azubis den eigenständigen Zugang zu solidem Rundum-SHK-Wissen ermöglichen wollen. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, mit einem eigenen Login den Lernstand ihrer Schützlinge stets im Blick zu behalten.

Gerne können Azubis ihren Lernerfolg aber auch selbst in die Hand nehmen und sich einen Zugang verschaffen.

Mitgliedsbetriebe einer SHK-Innung in NRW zahlen pro Einzellizenz (personengebundener Login) 35 Euro zzgl. MwSt pro Jahr.

Der Nachweis der Innungsmitgliedschaft ist erforderlich. Alle anderen Einzellizenzen (personengebundener Login) kosten 55 Euro zzgl. MwSt. pro Jahr.

