Einzigartig universell

Ob quadratisch, rechteckig oder rund, die AXOR Suite Waschbecken sind zeitlose, universelle und elegante Objekte, die sich durch präzise Rundungen sowie weiche und glatte Innenbecken auszeichnen. Sie werden in Matt Black, Chrome oder einer der polierten oder gebürsteten AXOR FinishPlus Oberflächen eingefasst und schaffen so eine weitere luxuriöse Möglichkeit der persönlichen Note im Badezimmer. „Die Schlüsselwörter für die Zukunft und die Ökologie sind Langlebigkeit, Übertragung und Erbe. Das neue AXOR Suite Waschbecken kombiniert Metall mit SolidSurface – einem Hightech-Material – und steht damit für Langlebigkeit und Eleganz. Es ist für die Ewigkeit konzipiert”, so Designer Philippe Starck.



Die AXOR Suite Waschbecken umfassen vielseitige runde oder rechteckige Becken, die auf jedem geeigneten Badmöbel oder jeder Oberfläche installiert werden können. Die runden Becken gibt es in zwei Größen, mit 300 mm und 400 mm Durchmesser. Die rechteckigen Becken sind in drei Größen erhältlich: 285 x 285 mm, 400 x 400 mm und 600 x 400 mm.



Design für die Ewigkeit

Schon allein durch ihre Größe wird die Badewanne in den meisten Badezimmern zur Hauptdarstellerin. Bei dem eleganten Modell AXOR Suite hat Philippe Starck nicht nur Wert auf ein zeitloses, universelles Design gelegt, sondern auch auf langlebige Materialien. Der Einsatz von SolidSurface, einer widerstandsfähigen, schmutzabweisenden Oberfläche aus natürlichen Materialien und reinem Acrylharz erfüllen Starcks Anspruch: „Gestaltet für die Ewigkeit.” Porenfrei und leicht zu reinigen, ist SolidSurface ideal für Umgebungen, die höchste Hygienestandards erfordern. An den Enden gerundet und an den Seiten gerade, ist sie mit 1900 x 830 mm großzügig bemessen. Auf einer luxuriösen Badewannenablage finden die liebsten Badutensilien, von Büchern bis Körperpflegeartikeln, ihren Platz. Mit einer breiten Palette an möglichen Oberflächenausführungen kann sie passend zu allen anderen AXOR Produkten im Bad gewählt werden, sodass eine durchgängige Designsprache gewährleistet ist.