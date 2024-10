Von Stararchitekt Nieto Sobejano, Gewinner des von der Stadt München initiierten Architektenwettbewerbs, entworfen, fängt das Hotel Koenigshof als Teil der Luxury Collection von Marriott International die zeitlose Raffinesse und kosmopolitische Einstellung Münchens mit einem neuen, zeitgenössischen Design ein, das die Geschichte und Kultur der Stadt auf wunderbare Weise verkörpert. „Die Idee war, nicht nur ein weiteres Luxushotel in München zu eröffnen, sondern neben internationalem Freigeist auch das Münchner Lebensgefühl zu transportieren. Dazu gehört für uns aber auch, dass das Hotel nicht nur Übernachtungsgäste begrüßt, sondern ein beliebter Spot für Münchner wird. Dafür haben wir nicht nur eine tolle Roof-Top-Bar mit Blick über die Stadt geschaffen, sondern auch ein für München einzigartiges Gastronomiekonzept entwickelt,“ erklärt Michael Wagner, COO der MHP Hotel AG, hinzu.

Stachus Serenity

Unter dem Begriff „Serenity“, dass das Gefühl von Heiterkeit und Gelassenheit ausdrücken soll, würdigen Nieto Sobejano Architects und Landau + Kindelbacher das historische Erbe des Gebäudes und interpretieren gleichzeitig den Luxus auf moderne Weise neu. Bei ihrer Ankunft werden die Gäste in einem atemberaubenden, großzügigen Atrium willkommen geheißen. Lamellenstrukturen und große, goldfarbene Wände öffnen die Fassade zum Stachus hin und stellen eine Verbindung zwischen dem Innen- und Außenbereich des Hotels her, um ein luxuriöses urbanes Refugium zu schaffen.

Im Inneren des Hotels spielt Kunst eine Schlüsselrolle. Das Ziel des Koenigshofs ist es, die reiche Tradition Bayerns im Kunstsammeln nahtlos mit der aktuellen Leidenschaft der Stadt für bildende Kunst zu verbinden. Die im Hotel ausgestellte Kunst repräsentiert nationale und international renommierte Künstler wie Joseph Beuys, Christo und Jeanne-Claude und David John Flynn, unter vielen anderen, und ergänzt die Architektur und das Innendesign des Hotels.

Zimmer & Suiten: Ruheoasen am Puls der Stadt

Das Gefühl von Privatsphäre und Exklusivität vermittelt auch das Design der 106 Zimmer, sorgfältig kuratiert von dem Münchener Büro Landau + Kindelbacher. Warme Kontraste treffen auf eine raffinierte Kombination aus modernem Interieur, kuratierten Kunstwerken und eleganten Textilien – immer verbunden mit der neuesten technologischen Ausstattung. Jedes Zimmer strahlt die weltoffene und herzliche Persönlichkeit aus, für die das Münchner Lebensgefühl so charakteristisch ist. Dafür sorgen etwa eine persönliche Willkommenskarte mit Illustrationen der Münchner Designerin Alexandra von Frankenberg, ein eigens für den Koenigshof kreierter Duft oder der Koenigshof Tee.

"München ist eine der dynamischsten und geschichtsträchtigsten Städte Europas und damit der ideale Ort für das erste The Luxury Collection Hotel in Deutschland, einer Marke, die dafür bekannt ist, Authentizität und einheimische Hotelerlebnisse zu zelebrieren", sagte Helen Leighton, Vice President, Luxury Brands, Europe, Middle East and Africa, Marriott International.

Badezimmer: Ein raffiniertes Zusammenspiel mit AXOR

Im Badezimmer sorgt eine minimalistische Designsprache von einfachen, geradlinigen Formen und einer stilvollen Auswahl an Steinbeläge für ein besonnenes Erscheinungsbild. Um diese klare jedoch gelassene Atmosphäre zu ergänzen haben sich die Innenarchitekten für eine geschmackvolle Auswahl an AXOR Produkten entschieden: eine AXOR One Einhebel Waschtischarmatur am Waschbecken sowie ein AXOR One Thermostat Untermodul und eine AXOR Starck Stabhandbrause für die Badewanne. Wandmontiert und in Brushed Black Chrome veredelt, so erscheint jedes Produkt mit einer einheitlichen, souveränen Eleganz, wobei das subtile Zusammenspiel zwischen der spielhaft archetypischen Form von AXOR Starck und der elementaren Raffinesse von AXOR One zum Vorschein kommt.

Neue Kulinarik: GRETA OTO, „The Green“ & „The Gold“

Der Koenigshof bietet kulinarisch ein einzigartiges F&B-Konzept, das dem Gast maximale Flexibilität schenkt und keine Wünsche offenlässt: Das Frühstück kann er wahlweise im Restaurant im 9. Stock mit Panoramablick oder in der Bar, unter anderem mit lokalen bayerischen Gerichten, genießen. Das innovative Konzept findet seine Fortsetzung in „The Green“ & „The Gold“ im 3. Stock: Die Tagesbar bzw. Lounge bietet einen Rückzugsort vom hektischen Treiben der Stadt mit eigens kreierten Köstlichkeiten wie dem Koenigshof Tee, dem Koenigshof Bellini oder dem Teatime Highlight, der Koenigshoftorte: die Hommage an die weltberühmte bayerische Prinzregententorte. Je später der Abend, desto bunter wird es: im Roof Top Restaurant GRETA OTO überrascht das lateinamerikanische Restaurant unter Leitung des renommierten peruanischen Kochs Michael Cánepa. In der angeschlossenen Bar können außergewöhnliche südamerikanische Cocktails genossen werden, die Dachterrasse bietet einen einzigartigen Blick über München.

Königlich: Die größte Präsidentensuite der Stadt

Als Glanzstück des Koenigshofs bietet die 250 Quadratmeter spektakulär große Präsidentensuite den ultimativen Luxus! Mit einer privaten Sauna, einem eigenen Pool auf zweiter Ebene und dem damit verbundenen, sagenhaften Ausblick über die Stadt kann sich die Präsidentensuite des Koenigshofs selbstbewusst die größte Hotelsuite der Stadt nennen. Das Private-SPA umfasst neben dem privaten Pool und der Sauna eine Erlebnisdusche mit hochwertigen SPA-Produkten sowie eine private SPA-Lounge, die dank einem ausgewählten Roomservice-Menü vollkommene Stunden der Entspannung schenkt.