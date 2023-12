„Angefangen vom Ort, der mir die Architektur vorgegeben hat, über die Tatsache, dass unser Entwurf ohne Änderungen von den Besitzern umgesetzt wurde, bis hin zur Realisierung in einer Rekordzeit von rund 13 Monaten.“ Dem Architekten und Designer aus Hamburg mit iranischen Wurzeln ist die Begeisterung anzusehen, wenn er über die im April 2023 eröffnete Spa- und Wellnessanlage im österreichischen Leogang spricht. Zu Recht, denn was er hier inmitten der Alpenlandschaft geschaffen hat, bietet nicht nur Erholung auf höchstem Niveau, sondern setzt auch neue gestalterische Standards in der Welt der Spa- und Wellnessoasen. Dass er auch in solch einem umfassenden Projekt jede Farbe, jedes Material, sowie jedes eingebaute Produkt selbst definiert und dabei nichts dem Zufall überlassen hat, prägt die Handschrift des international erfolgreichen Architekten.

Einen sowohl wichtigen funktionalen als auch gestalterischen Beitrag zu diesem bis ins kleinste Einrichtungsdetail durchdachten Projekt leisten die Designobjekte von AXOR. Hadi Teherani entschied sich bei der Ausstattung der Dusch- und Toilettenbereiche für Armaturen, Brausen, Thermostate der Kollektion AXOR One in Kombination mit AXOR Universal Circular Accessoires in der FinishPlus Oberfläche Edelstahl-Optik. „Eine ganz natürliche Wahl“, so der international und vielfach ausgezeichnete Gestalter. „Denn eigentlich könnten diese Produkte auch von mir entworfen sein. Zurückhaltend und doch ikonisch, farblich perfekt zur reduzierten, puristischen Optik passend, einfach zu bedienen und zuverlässig in der Funktion: Diese Produkte sind ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ein vermeintlich kleines Detail in solch einem großen Projekt ganz entscheidend zum positiven Gesamterlebnis beiträgt.“



Geprägt von der Landschaft und den Elementen

Wer das ATMOSPHERE by Krallerhof betritt, taucht in eine Welt absoluter Entschleunigung und Entspannung ein. Das in die sanfte Hügellandschaft am Fuße der Leoganger Steinberge eingebettete Spa ist trotz seiner Dimensionen kontemplativ und umschließt seine Besucher mit seinen organischen Formen völlig. Vielleicht ist dieses Spa eines der besten Beispiele für die Herangehensweise von Hadi Teherani, die er als ganz natürlichen Prozess beschreibt, „denn der Entwurf ist immer schon da, der Ort gibt ihn vor, man muss ihn nur noch erkennen“, so der Architekt. „Beim Krallerhof waren es die grünen Wiesen, die Kulisse der Berglandschaft, die sanft geschwungenen Linien der Umgebung, die mich zu diesem organischen Design inspirierten. Mir war sofort klar, dass ich hier ein Wellnesserlebnis schaffe, das sich einbettet, das im Einklang mit den Elementen ist und diese symbolisiert. Es sollte ein Entwurf sein, der in völliger Harmonie, mit der sich umgebenden Natur steht. Und sie gleichzeitig aufwertet und bereichert. Ich habe das Gefühl, dieser Ort wurde mit dieser Anlage wachgeküsst“, so Hadi Teherani.

Eintauchen mit Ausblick

ATMOSPHERE by Krallerhof ist ein Ort, der Großzügigkeit und Intimität zugleich bietet, Luxus und Zurückhaltung vereint, der Energien fließen lässt und ganzjährig Raum für Regeneration schafft. Im Innern strahlt eine reduzierte Farbpalette mit den vorherrschenden Materialien Holz und Stein Ruhe aus. Eine 22 Meter lange Glasfassade erstreckt sich über die gesamte Front. Sie bietet eine optische Verbindung zur Umgebung und öffnet den Blick in die einzigartige Natur. Der Clou dabei ist, dass sie sich völlig im Boden versenken lässt und somit auch architektonisch nahtlos das Innen mit dem Außen verbindet. „Genau solche Raffinessen machen dieses Spa zu einem besonderen Erlebnis“, so Hadi Teherani. „Wie der Badesee, der das Herzstück der neu geschaffenen Landschaft um den Krallerhof bildet und mit seinem 50 Meter langen Infinity-Pool, der sich nahtlos in den See integriert, eine völlig neue Wassererfahrung schafft.“ Der beheizte, vom Natur-Badesee völlig umschlossene Pool bietet ganzjährig die Möglichkeit, in olympischen Dimensionen zu schwimmen; der Badesee selbst lädt zum Eintauchen, Abtauchen und Verweilen ein. Doch nicht nur das – er wurde einmalig mit Wasser aus der hauseigenen Quelle befüllt, reguliert sich durch Niederschlag und Verdunstung von selbst und bringt mit seinem großzügigen Pflanzengürtel noch mehr Biodiversität in die Region. „Auch hier ging es mir wieder um die harmonische und nachhaltige Integration in die Umgebung und das Nutzen der Ausblicke, die sich an diesem Ort bieten“, so Hadi Teherani. „Wenn man hier seine Bahnen zieht, lässt man sich ganz und gar auf die Elemente ein, die einen umgeben: die Luft, die Erde, die Wärme und vor allem das Wasser, was in einem Spa immer eine zentrale Rolle spielt.“



Intuitiv bedienbare, wasserspendende Designobjekte

Die organisch geformte Außenhülle des ATMOSPHERE by Krallerhof umschließt mehrere Saunen, einen Ruheraum, die Blaue Grotte, einen Yoga-Raum sowie ein Café am See. Dabei spiegelt sich in jedem Bereich die Grundidee des Entwurfs wider, die geprägt ist von Natürlichkeit, Harmonie und Eleganz. Schlichter Sichtbeton, regionales Holz, Alpenmarmor und Glas sind die vorherrschenden Materialien, die auch die Farbpalette der Innenausstattung vorgeben. Passend zu dieser reduzierten Gestaltung sind die Duschbereiche und Toiletten mit den minimalistischen Armaturen, monolithischen Brausen und innovativen Thermostaten der Kollektion AXOR One ausgestattet. Hadi Teherani begründet seine Wahl der Produkte mit ihrer komfortablen Bedienbarkeit und der Tatsache, dass sie sich aufgrund ihres Designs und ihrer Oberfläche in Edelstahl-Optik perfekt in die Innenarchitektur integrieren. „Unter der Dusche oder am Waschbecken sollte man nicht überlegen müssen, wie die Armatur bedient wird“, so Hadi Teherani. „Gerade in einem Spa muss alles intuitiv zu bedienen sein, muss sich auch das An- und Abstellen der Dusche ganz natürlich anfühlen. Denn auch das trägt zur Entspannung und zum regenerativen Erlebnis bei.“ Die AXOR One Thermostatmodule sind mit großen Drucktasten ausgestattet, die sich selbst mit seifigen Händen einfach bedienen lassen. Die Einhebel-Waschtischarmatur mit mechanischen Armaturengriffen mit Select-Technologie bietet eine neue Art der Interaktion: durch einfaches Herunterdrücken wird das Wasser an- oder abgestellt; durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Temperatur erhöht. Die Kombination aus schlanker Silhouette und makelloser Oberfläche in Edelstahl-Optik machen die Armaturen zum wasserspendenden Designobjekt am Waschtisch. Unter der Dusche bietet die AXOR One Kopfbrause 280 1jet mit der Strahlart PowderRain und Rain in Kombination ein unvergleichlich sinnliches Duscherlebnis. Abgerundet wird die Gestaltung der Dusch- und Toilettenbereiche mit AXOR Universal Circular Accessoires. Die – wie die AXOR One Produkte auch – in Zusammenarbeit mit Barber Osgerby gestalteten Accessoires sind hoch-funktionale Designobjekte mit zeitlos-eleganter Formensprache. Mit ihren klaren Linien und abgerundete Ecken passen die Accessoires perfekt zur AXOR One Kollektion und runden so das minimalistische Gesamtkonzept des ATMOSPHERE by Krallerhof Spas bis zur Ablage in der Dusche ab.