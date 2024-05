Im Rahmen seiner „Make it yours!“- Kampagne hat AXOR den renommierten Architekten und Designer gebeten, zwei unverwechselbare Badkonzepte zu entwickeln, um die bemerkenswerte Vielseitigkeit seiner neuesten Kollektion AXOR Citterio C zu präsentieren. Für das erste seiner beiden AXOR-Badkonzepte stellte sich Antonio Citterio ein skandinavisches Strandhaus vor – ein Ferienhaus für eine junge und aktive Familie, die nicht an ein bestimmtes Budget gebunden ist. Copyright: AXOR / Hansgrohe SE

Antonio Citterio, einer der weltweit führenden Architekten und Designer, hat sich einen wohlverdienten Ruf als „Gentleman des Designs“ erarbeitet. In seiner mehr als fünf Jahrzehnte umfassenden Karriere hat sich der in Mailand lebende Maestro durch seine raffinierte Feinfühligkeit, seine eleganten und unaufdringlichen Designkonzepte und sein Gesamtwerk ausgezeichnet – darunter auch vier zeitlose Badkollektionen für AXOR. Im Rahmen seiner „Make it yours!“- Kampagne hat AXOR den renommierten Architekten und Designer gebeten, nicht nur ein, sondern gleich zwei unverwechselbare Badkonzepte zu entwickeln, um die bemerkenswerte Vielseitigkeit seiner neuesten Kollektion AXOR Citterio C zu präsentieren. Minimalistisch, mit weichen Konturen und einer sinnlichen Form, lädt die neue Kollektion, die Produkte für Waschbecken, Badewanne und Dusche umfasst, zum Berühren ein und fasziniert aus jedem Blickwinkel.

„Wenn ich an ein solches Produkt denke, denke ich sofort an einen Raum“, sagt Citterio. „Ich stelle mir das Produkt immer in einer Filmkulisse vor, in einem Ambiente, in dem die Menschen mit dem Produkt und dem Raum interagieren.“ Für die Kampagne „Make it Yours!“ entwickelte der Architekt und Designer tatsächlich zwei sehr unterschiedliche Sets – vermutlich für zwei sehr unterschiedliche Filme. Der Star ist aber in beiden Filmen derselbe: AXOR Citterio C.

Citterio ist der Auffassung, dass „ein Objekt, das man mit den Händen berührt, eine Vorstellung davon vermitteln sollte, wie luxuriös Wasser eigentlich ist“ – aus diesem Gedanken ist die Kollektion AXOR Citterio C entstanden. Um das Erleben von Wasser noch zu steigern, entwickelte Citterio eine speziell strukturierte Oberfläche als Option für die Griffe der Kollektion. „Das soll an die Kostbarkeit des Wassers erinnern“, sagt der Architekt und Designer. „Die Struktur dient keinem Selbstzweck, sondern soll den Menschen den Gebrauch des kostbaren Guts Wasser näherbringen.”

F ür das erste seiner beiden AXOR-Badkonzepte stellte sich Antonio Citterio ein skandinavisches Strandhaus vor – ein Ferienhaus für eine junge und aktive Familie, die nicht an ein bestimmtes Budget gebunden ist. Natürliches Licht ist rar und kostbar in dieser unberührten Umgebung hoch im Norden. Es muss bei jeder Gelegenheit genossen werden. Aus diesem Grund hat Citterio das geräumige Bad nach Osten ausgerichtet und anstelle einer Außenwand die gesamte Länge des Bades mit einer einzigen Glasscheibe versehen. „Es ist ein traumhafter Raum“, sagt Citterio. „Stellen Sie sich die jungen Eltern vor, die Kinder. Es läuft Musik. Und Sie sind mitten in der Natur – vor Ihnen befindet sich nichts als die Felsen und das Meer. Am Morgen haben Sie dieses besondere Licht – aus Richtung Osten, die tiefstehende Sonne. Der Tag kann nicht besser beginnen. Aber auch abends, bei Kerzenschein, haben Sie dieses besondere Ambiente. Es ist ein Traum, ausgerichtet auf Wohlbefinden und Entspannung. Sie können sich im Hängesessel ausruhen und einfach die Aussicht genießen.“ Das für ein nördliches Klima konzipierte Bad ist mit hellen Materialien wie Travertin, hellem Zement und hellem Birkenholz (das die Decke verkleidet und für die raumhohe mechanische Brise Soleil verwendet wird) ausgestattet. Auf diese Weise wird das unterstrichen, was Citterio als „Willkommen heißen des natürlichen Lichts“ bezeichnet. Während die Birke in Nordeuropa verbreitet ist, wird der Travertin – ein poröser, cremefarbener Kalkstein – eher mit Citterios Heimat Italien in Verbindung gebracht. „Der Travertin ist warm“, sagt Citterio, „und wir wollten hier in der Kälte ein paar warme italienische Akzente setzen. Travertin ist nicht exakt geformt, und das gefällt mir. Der Stein erzählt eine Geschichte.“

Eine der Besonderheiten des Konzepts von Citterio ist eine freistehende Konstruktion aus Travertin, die Waschtisch und Badewanne kombiniert. „Die Idee ist, eine völlig freie Wand zu haben. Normalerweise verlaufen die Wasserleitungen in der Wand. Hier haben wir aber das Waschbecken und die Badewanne in die Mitte des Raumes gebaut, so dass die Rohre aus dem Boden kommen. Und dann haben wir die Wand komplett aus Glas – sie ist völlig transparent, nichts behindert die Sicht.“ Die Idee, eine freistehende Konstruktion zu schaffen, die Waschtisch und Badewanne kombiniert, war der Ausgangspunkt für ein übergreifendes Designkonzept, erklärt Citterio: „Wir haben uns überlegt, was wir machen können, damit alles im Bad freistehend ist. Wenn Sie die Rohre vom Boden zur Decke verlaufen lassen, können Sie die Spiegelelemente an den Rohren anbringen und der Spiegel ist drehbar. Es verläuft also alles von der Decke oder vom Boden ausgehend – die Brise Soleil, die Lichter, der Hängesessel – und nichts ist an der Wand angebracht.“ Zu den AXOR Citterio C Armaturen, die für dieses Traumbad ausgewählt wurden, gehören zwei Armaturen an den Waschbecken, eine 3-Loch-Wannenrandarmatur und im Duschbereich ein Thermostatmodul in Kombination mit einer Hand- und Kopfbrause. Als Oberflächenfarbe wählte Citterio Brushed Black Chrome, eine der exklusiven AXOR FinishPlus Oberflächen. Brushed Black Chrome hebt sich vom cremefarbenen Travertin ab und unterstreicht die schlanke, sinnliche Form der Armatur aus jedem Blickwinkel.