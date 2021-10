Pressemeldung

Ab Herbst 2021 ist das AXOR Universal Circular Accessories Programm, entstanden in Zusammenarbeit mit Barber Osgerby, auf dem Markt verfügbar. Die insgesamt 21 Produkte zeichnen sich durch eine einheitliche und wiedererkennbare Designsprache aus: schlanke Silhouetten, abgerundete Ecken und ausgewogene Proportionen. Copyright: AXOR / Hansgrohe SE

AXOR Universal Circular Accessoires markieren ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte des AXOR Universal Accessoires Programms. Gestaltet in Zusammenarbeit mit Barber Osgerby spiegelt das Programm die Leidenschaft von AXOR für höchst funktionale, fachmännisch gearbeiteten Designobjekten im Bad wider. Das Accessoire Programm beinhaltet einen Wandspiegel, Rasierspiegel, Handtuchhaken und Einzel- sowie Doppelhaken, Handtuchhalter und eine Kosmetiktuchbox. Für die Dusche bietet das Programm eine Ablage sowie einen Badetuchhalter in verschiedenen Längen. Für den Toilettenbereich sind Papierrollenhalter, einen Toilettenbürstenhalter und ein Mülleimer erhältlich.

Mehr erfahren Sie unter pro.hansgrohe.de/axor/neuheiten/circularaccessories