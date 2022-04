Pressemeldung

Sanitär-Fachpartner in Deutschland und Österreich können ab sofort beim Kauf von AXOR Produkten Punkte, sogenannte Talismane, sammeln und diese in bares Geld einlösen. Jede AXOR Produktverpackung enthält drei Talismanen in Form eines QR-Codes. Copyright Hansgrohe SE

Sanitär-Fachpartner in Deutschland und Österreich können ab sofort beim Kauf von AXOR Produkten Punkte, sogenannte Talismane, sammeln und diese in bares Geld einlösen. Damit erweitert Hansgrohe das bewährte Talisman Treueprogramm, das bereits den Kauf von Produkten der Marke hansgrohe honoriert.

Vorteile einfach und bequem nutzen

Ab sofort bestückt der Bad- und Küchenspezialist aus dem Schwarzwald jede AXOR Produktverpackung mit drei Talismanen in Form eines QR-Codes. Nach der Anmeldung und Installation der kostenlosen Talisman-App für Smartphone und Tablet lassen sich die Talismane unkompliziert scannen. So können Mitarbeitende der Fachpartner von jedem beliebigen Standort aus unmittelbar Talismane dem Firmenaccount hinzufügen. Über den Cashback-Service von Hansgrohe erfolgt dann automatisch eine Gutschrift auf dem Geschäftskonto. Der Kontostand kann jederzeit über die App oder unter pro.hansgrohe.de eingesehen werden. „Mit dem Talisman Programm, das wir nun auch für AXOR Produkte anbieten, bedanken wir uns ausdrücklich für die Treue unserer Partner im Fachhandwerk“, so Linda Péus, Leitung Marketing Deutschland. „Die Rückvergütung der gesammelten Talismane erfolgt einfach und bequem. Uns war eine nutzerfreundliche und zeitsparende Abwicklung wichtig, um unseren Fachpartnern einen Vorteil zu bieten. Sie dürfen sich außerdem auf Mehrfachaktionen für bestimmte Kollektionen freuen. Unser Talisman Newsletter enthält hierzu wichtige Informationen, die wir auch als Push-Nachrichten in der Talisman-App zur Verfügung stellen.“ Linda Péus empfiehlt die Talisman Nachrichten bereits jetzt zu verfolgen und die Produktverpackungen genau anzuschauen, auch wenn die Bedruckung der Kartoninnenseite mit QR-Codes erst begonnen hat und es durch Lagerzeiten eine Übergangszeit geben wird, bis alle AXOR Produkte im Markt Talismane enthalten. „Reinschauen lohnt sich jederzeit, denn immer häufiger werden von nun an Talismane in unseren AXOR Produkten zu finden sein.“