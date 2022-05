Pressemeldung

Individueller Luxus, neu gedacht: Individualisierung ist einer der wichtigsten Megatrends unserer Zeit. Angesichts der zunehmenden Globalisierung, die durch standardisierte Produkte und Einheitslösungen ein gewisses Gefühl der Gleichartigkeit erzeugt, suchen Menschen überall nach persönlicheren Ausdrucksformen von Luxus, Stil und Wohlbefinden. Ein weit verbreitetes und zunehmendes Gefühl der Instabilität, Komplexität und Mehrdeutigkeit hat den Trend noch verstärkt. Insbesondere für das eigene Zuhause ist ein Bedürfnis nach Räumlichkeiten und Objekten entstanden, die die eigene Persönlichkeit widerspiegeln. Badezimmer und Küchen sind dabei besonders wichtig, sowohl wegen der dort stattfindenden persönlichen Rituale – Kochen im gemeinsam genutzten Raum der Küche, Self-Care in der Intimität des Badezimmers – als auch wegen der besonderen Bedeutung der Objekte, mit denen die Menschen interagieren und die sie berühren. „Wie können Architekten und Innenarchitekten die sich wandelnden persönlichen Wünsche ihrer Kunden noch besser verstehen und so außergewöhnliche und nachhaltige Lösungen entwickeln, die für Jahre Bestand haben und für Begeisterung sorgen? Und wie kommen ihre Kunden zu Räumen, die auf ihre ganz individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind? Diesen und anderen Fragen gehen wir mit unserem neuen Projekt DISTINCTIVE auf den Grund“, erklärt Anke Sohn, Head of Global Brand Marketing, AXOR.



Mit dem Projekt DISTINCTIVE bringt AXOR die wichtigsten Erkenntnisse und Perspektiven zu diesem Thema zusammen. Experteninterviews, Gespräche mit AXOR Designpartnern und Bad-Inspirationen bekannter Architekten wie Tristan Auer, Maison Sarah Lavoine oder Hadi Teherani vermitteln anschauliche Lösungen, von denen Architekten und Interior Designer ebenso wie designaffine Kunden profitieren. Das AXOR Whitepaper „Der Persönlichkeit Ausdruck verleihen. Individualisierung als ultimativer Luxus“ liefert Denkanstöße und geht unter anderem der Frage nach Warum mündet Industrialisierung in Individualisierung – und was heißt Luxus heute? Wahrer Luxus? Es zeigt Individualisierung als Megatrend einer sich ständig weiter ausdifferenzierenden Gesellschaft, bei dem starke Marken für Werte und Qualitäten stehen.



1993 mit der Mission gegründet, Persönlichkeit ins Bad zu bringen, ist AXOR wie keine andere Marke dafür prädestiniert, einen Diskurs zu moderieren, der tief in der eigenen unverwechselbaren Haltung der Marke zu Design, Kooperation und Innovation verwurzelt ist. AXOR arbeitet seit mehr als 25 Jahren mit weltbekannten Designern zusammen, um wasserbezogene Räume so zu gestalten, dass sie die einzigartige Persönlichkeit ihrer Nutzer ausdrücken. „Unsere Produkte werden von Persönlichkeiten für Persönlichkeiten entwickelt“, fasst Anke Sohn den Ansatz der Designmarke zusammen. „Das spiegelt sich in unserem AXOR Produktportfolio wider, das sich durch seine große Vielfalt an Stilen auszeichnet. Mit AXOR FinishPlus, einer Auswahl exklusiver Farben und Oberflächen, erweitern wir die Möglichkeiten persönlichen Ausdrucks erheblich. Und mit den maßgefertigten Produkten von AXOR Signature bringen wir Individualisierung auf ein gänzlich neues Level“.

Download Whitepaper: www.axor-design.com/int/inspiration/whitepaper/individual-luxury-megatrend