Pressemeldung

In Zusammenarbeit mit dem britischen Designer-Duo Edward Barber und Jay Osgerby erweitert AXOR die im letzten Jahr lancierte AXOR One Badezimmer-Kollektion um eine kuratierte Palette ausgewählter, farbiger Armaturen, die von bestimmten, natürlich vorkommenden Wechselwirkungen zwischen Licht, Farbe und Wasser inspiriert sind. "Die Erweiterung umfasst sechs Farbvarianten, die über unseren AXOR Signature Service für den Privatbereich erhältlich sind. Auf Anfrage kann über den AXOR Signature Service nahezu jedes AXOR Produkt weiter personalisiert, kundenspezifisch angepasst und adaptiert werden. Edward und Jay haben diese Farben für uns kuratiert, um bestimmte Aspekte des Wassers in Verbindung mit der Erde und dem Himmel hervorzurufen. Die Palette basiert auf der Beobachtung der Designer, dass Farben oft an Lebendigkeit und Intensität gewinnen, wenn sie durch Wasser gesehen werden, und sie spiegelt die elementare Verbindung unserer Marke zur Natur durch Wasser wider", sagt Anke Sohn, Head of Global Brand Marketing AXOR.

Das Blaugrün von Aquamarin fängt den chromatischen Charakter eines ruhigen Meeres ein. Coral ist ein warmer, rot-oranger Ton. Ice ist ein helles, gedämpftes Blau, das sich in den Blauschichten von Gletschern und Meereis wiederfindet. Stone ist ein kräftiges Grau, das auf die Überschneidung von Land und Meer verweist. Muschel ist ein kühles, gräuliches Rosa. Sand ist die Farbe der Küste, nass von der ablaufenden Flut.

"Jede Farbe vereint die Fähigkeit, Teil eines ruhigen visuellen Feldes zu werden, mit grenzenlosem Spielraum für Selbstdarstellung und Individualität, was die Art und Weise widerspiegelt, in der Badezimmer und kleine Garderoben zunehmend zu Orten werden, in denen es weniger um neutrale Nützlichkeit als vielmehr um originelles und eindrucksvolles Design geht. Wir haben die Farben so gewählt, dass sie zu den unterschiedlichsten Badezimmeroberflächen passen, von Emaille und Beton bis hin zu Marmor und Holz", erklären Edward Barber und Jay Osgerby.

Die ausgewählten Armaturen aus der Kollektion sind mit einem Glanzfinish versehen, das sich wie eine Wasserschicht über die Oberflächenfarbe legt und ihr Tiefe und Lebendigkeit verleiht. Genau wie Wasser spiegelt diese glänzende Oberfläche die Umgebung wider und bietet gleichzeitig die leicht zu reinigenden Oberflächen, die in einem Badezimmer benötigt werden.