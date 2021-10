Pressemeldung

Mit dem Auftaktthema „Precious Space“ lanciert die Designmarke der Hansgrohe Group, AXOR, am 9. November 2021 ihre neue, digitale Plattform AXOR Futures. „Unsere Vorstellung von Luxus hat sich geändert. Echter Luxus ist nicht länger eine Frage der Größe, sondern der individuellen Erfahrung im, und mit dem Raum. Wir sprechen von 'Compact Luxury' und glauben, dass dies die Zukunft des urbanen Lebens sein wird. Um dieser These weiter auf den Grund zu gehen, haben wir einige Experten auf diesem Gebiet eingeladen, ihre Gedanken mit uns zu teilen“, so Anke Sohn, Leiterin Globales Brand Marketing AXOR.

Die digitale Veranstaltung findet um 10 Uhr CET und 16 Uhr CET mit folgenden Gästen in Englisch statt: Chris Sanderson (Co-Founder The Future Laboratory), Cédric Waldburger (Investor und Minimalist), und Jay Osgerby (Co-Founder Studio Barber Osgerby und AXOR Designpartner).

Um Anmeldung bis 2.11.21 wird gebeten.

Save the Date: AXOR Futures – Responsibility findet am 20. April, 2022 statt.