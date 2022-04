Pressemeldung

Einladung zur zweiten AXOR Futures Edition „The Long View“ am 20. April 2022. Die digitale Veranstaltung findet um 10 Uhr CET und 16 Uhr CET mit folgenden Gästen in Englisch statt: Anne Lise Kjaer (Futuristin und Gründerin Kjaer Global), Chung-Yi Yang (Partner ACPV Citterio Viel), Philippe Starck (Architekt, Creator und AXOR Designpartner) und Rebecca Weigold (Teamleitung Green Company Initiative, Hansgrohe Group). Copyright

Mit dem Auftaktthema „Precious Space“ lancierte die Designmarke der Hansgrohe Group, AXOR, am 9. November 2021 ihre neue, digitale Plattform AXOR Futures. Die Veranstaltungsreihe beleuchtet neue Entwicklungen in Architektur und Design, indem sie renommierte Experten aus verschiedenen Bereichen zu einem inspirierenden Austausch über avantgardistische Themen zusammenbringt. "Mit AXOR Futures bieten wir exklusive Einblicke in neue Denkansätze über gesellschaftliche Einflüsse auf die Innenarchitektur. Die erste Ausgabe zum Thema 'Precious Space' fand in der globalen Architektur- und Design-Community großen Anklang. Auch deshalb freuen wir uns sehr auf ‚The Long View‘ am 20. April", so Anke Sohn, Head of Global Brand Marketing AXOR.

Die zweite AXOR Futures Edition thematisiert langlebiges Design und den bewussten Konsum. „Ressourcen hier auf der Erde sind endlich, im Gegensatz zu der Vielzahl unserer Ideen, Wünsche und Bestrebungen. Das bedeutet auch, dass sich unsere Einstellung zum Design ändert. Wir wollen, dass es sinnvoll und langlebig ist. Unser primäres Ziel ist es, unsere herausragenden Designs mit Exzellenz in der Herstellung und innovativer Technologie zu kombinieren, um Produkte zu entwickeln, die ein Leben lang halten. Die Förderung von bewusstem Konsum und langlebigem Design ist unser Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt. Und in diesem Sinne haben wir schon immer über die Zeit hinaus entworfen und treten in einen neuen Dialog mit kreativen Köpfen aus der ganzen Welt“, so Anke Sohn, Head of Global Brand Marketing AXOR.

Die digitale Veranstaltung findet um 10 Uhr CET und 16 Uhr CET mit folgenden Gästen in Englisch statt: Anne Lise Kjaer (Futurist und Gründerin Kjaer Global), Chung-Yi Yang (Partner ACPV Citterio Viel), Philippe Starck (Architekt, Creator und AXOR Designpartner) und Rebecca Weigold (Teamleitung Green Company Initiative, Hansgrohe Group).

Um Anmeldung bis 15.4.22 wird gebeten.

Save the Date: AXOR Futures – Luxury Gets Personal findet am 8. November, 2022 statt.