Funktional, elegant und universell: Der AXOR FlushPlate von Barber Osgerby vervollständigt das Bad und macht dabei den feinen Unterschied aus. Dank der durchdachten Technologie mit parallelem Tasteneinschub und der robusten Konstruktion wird die Bedienung zu einem haptischen Erlebnis, das ebenso komfortabel wie mühelos ist. Eine elegante Lösung, die sich in jede Badezimmereinrichtung einfügt. Erhältlich in allen AXOR FinishPlus Oberflächen, setzt der AXOR FlushPlate einen raffinierten Akzent und rundet gleichzeitig das Sortiment jeder AXOR Kollektion ab.

Eigenschaften

Der AXOR FlushPlate hat ein monolithisches Softsquare Design, das nur 12 mm von der Wand absteht. In der Mitte des Metallgehäuses befinden sich zwei runde Tasten, die bei der Betätigung vollständig in der Rosette verschwinden. Die gelaserten Grafiken zeigen intuitiv das Spülvolumen an. Ein dezentes AXOR Logo ziert die obere Außenkante der Platte. Der AXOR FlushPlate sind für die flache Wandmontage konzipiert und mit dem Geberit Sigma Unterputzspülkasten kompatibel.

Über Barber Osgerby

Die international gefeierten Designer Edward Barber und Jay Osgerby gründeten 1996 ihr Studio in London nach ihrem Studium am Royal College of Art in London. Ihr multidisziplinärer Ansatz überwindet die Grenzen von Industrial Design, Architektur und Kunst. Neben Möbeln und Leuchten für führende globale Marken hat Barber Osgerby an unterschiedlichsten Designprojekten gearbeitet – von der Olympischen Fackel 2012 über die Zwei-Pfund-Münze für die Royal Mint bis hin zur Bestuhlung der im 12. Jahrhundert erbauten Kathedrale in Portsmouth. Die Philosophie von Barber Osgerby stellt die intuitive Interaktion mit den von ihnen gestalteten Produkten in den Mittelpunkt – ein Ansatz, der in ihrer bahnbrechenden AXOR One Kollektion, den AXOR Universal Circular Accessories und dem AXOR FlushPlate perfekt zum Ausdruck kommt.