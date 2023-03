AXOR Drain macht die Duschrinne zu einem Designobjekt, das den Look jedes AXOR Badezimmers vollendet. Erhältlich in derselben umfangreichen Palette an AXOR FinishPlus Farben und Oberflächen wie die AXOR Kollektionen und Programme, setzt AXOR Drain ein individuelles Statement, das auf exzellenter Funktion basiert. Das erste Design im Programm zeichnet sich durch eine schlichte und durchgängige Ästhetik ohne sichtbare Silikonfugen aus, die mit unterschiedlichen Duschboden Materialien harmoniert – von Marmor bis Porzellan, von Travertin bis Schiefer. Dank der neu entwickelten innovativen Technologie und der herausragenden AXOR Qualität sind die Duschrinnen einfach zu installieren, erfordern ein Minimum an Reinigung und ermöglichen einen einfachen Zugang zum gewünschten Siphon- oder Dryphon-Ablaufmechanismus.