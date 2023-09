Ohne sichtbare Silikonfugen fügt sich die AXOR Drain Duschrinne nahtlos in die umgebende Oberfläche ein und kann mit dem mitgelieferten Tool mühelos entnommen werden. Um eine präzise, maßgeschneiderte Gestaltung zu ermöglichen, ist sie in zwei Installationsarten erhältlich: für den Einbau an der Wand sowie für die freie Platzierung im Raum. Copyright: AXOR / Hansgrohe SE

AXOR Drain macht die Duschrinne zu einem Designobjekt, das den Look jedes AXOR Badezimmers vollendet. Erhältlich in derselben umfangreichen Palette an AXOR FinishPlus Farben und Oberflächen wie die AXOR Kollektionen und Programme, setzt AXOR Drain ein individuelles Statement, das auf exzellenter Funktion basiert. Das erste Design im Programm zeichnet sich durch eine schlichte und durchgängige Ästhetik ohne sichtbare Silikonfugen aus, die mit unterschiedlichen Duschboden Materialien harmoniert – von Marmor bis Porzellan, von Travertin bis Schiefer. Dank der neu entwickelten innovativen Technologie und der herausragenden AXOR Qualität sind die Duschrinnen einfach zu installieren, erfordern ein Minimum an Reinigung und ermöglichen einen einfachen Zugang zum gewünschten Siphon- oder Dryphon-Ablaufmechanismus.

Die neuen AXOR Drain Duschrinnen zeichnen sich durch schlanke, minimalistisch rechteckige Designabdeckungen aus, die in sämtlichen AXOR FinishPlus PVD-Oberflächen sowie in klassischem Chrom und pulverbeschichtetem Matt Black und Matt White erhältlich sind.

Eine herausnehmbare Schablone als Einbauhilfe gewährleistet die perfekte Positionierung von Fliesen vor dem Einsetzen der eigentlichen Designabdeckung. Bei den Geruchsverschlüssen können Nutzer zwischen dem vorinstallierten Standard-Siphon und dem mitgelieferten Dryphon wählen, der eine selbstöffnende Silikonmembran enthält. Die Dryphon-Technologie ermöglicht eine hohe Durchflussrate von bis zu 55 l/min, was Ablagerungen verhindert und somit die Reinigung auf ein Minimum reduziert.