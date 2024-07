In den letzten drei Jahren hat der kultige Juwelier Bulgari seine Kollektion internationaler Hotels um drei neue Metropolen erweitert: Tokio, Rom und Paris. Wie bei allen Bulgari-Adressen wurde jedes Hotel vom weltbekannten Architektur- und Innenarchitekturbüro ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel entworfen, um die Signatur des Hauses, den italienischen Glamour, mit den Traditionen der jeweiligen Stadt in Einklang zu bringen. Eine weitere Konstante ist Antonio Citterios eigene AXOR Citterio-Kollektion in Chrom, die sich in allen Badezimmern der Hotels wiederfindet.

AXOR Citterio. Eine moderne Ikone.

Die ikonische Kollektion AXOR Citterio von Antonio Citterio wurde erstmals im Jahr 2000 vorgestellt und inspiriert auch heute noch erstklassige Designprojekte - insbesondere die jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen ACPV ARCHITECTS und Bulgari Hotels. Durch ihr zeitloses, elementares Design und ihren einzigartigen Charakter legt die Kollektion einen Grundstein für unverwechselbaren Luxus im Badezimmer, der dazu beiträgt, dass die Erfahrung der Bulgari Hotels über Kulturen und Kontinente hinweg zu einem unvergleichlichen Leuchtturm des italienischen gioia di vivere wird.

Die italienische Handschrift der Eleganz

Es gibt einen universellen Fingerabdruck - definiert durch das gemeinsame italienische Erbe und die akribische Sensibilität von Bulgari und ACPV ARCHITECTS - der den Geist aller Bulgari-Destinationen bestimmt. Das Design jedes Hotels verkörpert die für Bulgari charakteristische Präzision und Wertschätzung für kostbare Materialien sowie die reichhaltige und dennoch mühelose Herangehensweise an Luxus, die auf "herausragende Handwerkskunst und künstlerische Details" ausgerichtet ist. Kunsthandwerkliche Textilien, außergewöhnliche Steinarbeiten und maßgeschneiderte Möbel von einer Auswahl italienischer Elitedesigner sind die Grundpfeiler eines jeden Hotels. In den öffentlichen Bereichen setzen exquisite Spas und das exklusive Il Ristorante Niko Romito, das ortsspezifische, zeitgenössische italienische Haute Cuisine serviert, einen universellen Maßstab für reine italienische Exzellenz an allen Adressen.

Der entscheidende Punkt für jedes Bulgari-Hotel ist jedoch zweifelsohne der Standort selbst. Geleitet von der Philosophie der Marke "sense of place", wird jeder Standort sorgfältig ausgewählt, um im Herzen der Stadt zu liegen, und das Interieur wird so gestaltet, dass die lokale Tradition in das Bulgari-Gewebe eingewoben wird. Die drei neuesten Häuser der Bulgari-Saga bilden da keine Ausnahme, denn jedes von ihnen zeichnet sich durch einen besonderen Standort und ein herausragendes Designkonzept aus.

Tokio

Das Bulgari Hotel Tokyo befindet sich auf einem Hochhaus im belebten Yaesu 2-Chome North District und bietet einen Panoramablick, der von den mystischen Gärten des kaiserlichen Palastes bis zur Skyline der Stadt und dem Berg Fuji am Horizont reicht. Das Innere des Gebäudes "offenbart die eher weibliche Dimension der japanischen Kultur", wie die Architektin Patricia Viel erklärt. Regionale Elemente wie tempelartige Spitzbögen, handgefertigte Hinoki-Möbel und eine Auswahl von Stoffen jahrhundertealter Textilhersteller aus Kyoto ergänzen charakteristische italienische Akzente wie alte Bulgari-Designstücke und Möbel, die zum Teil von Citterio selbst entworfen wurden. Eine lebendige Farbpalette aus orangefarbenem Safran, Schwarz und Ulme - ein Material, das in der lokalen Kultur tief verwurzelt ist - unterstreicht die Stimmung.

In den Gästebädern schaffen schlichte, kantige Formen und gewellte Oberflächen eine Atmosphäre, die unverkennbar großzügig ist, auch wenn sie von dem japanischen Gebot der Zurückhaltung, Einfachheit und Bequemlichkeit geprägt ist. Eine achromatische Mischung aus italienischem Stein bildet den Hintergrund für warme Hinoki-Holzakzente, dezente Farbtupfer und - natürlich - Armaturen aus der AXOR Citterio Kollektion in Chrom. Mit ihrer neutralen und doch brillanten Oberfläche und den starken, elementaren Formen setzt die Kollektion ein kühnes Statement und fügt sich nahtlos in die Verbindung von japanischem und italienischem Design im Hotel ein.

Rom

Das Bulgari Hotel Roma ist in einem rationalistischen Gebäude von Vittorio Ballio Morpurgo untergebracht und liegt direkt gegenüber dem antiken Mausoleum des Augustus und dem Ara Pacis-Denkmal - eine Hommage an die Heimatstadt der Marke. Im Inneren des Hotels sorgen atemberaubende Murano Kronleuchter, eine kaleidoskopische Mischung aus italienischem Stein und eine Reihe tadelloser italienischer Armaturen dafür, dass die Gäste sofort in eine Atmosphäre des absoluten Luxus eintauchen. Auch die öffentlichen Bereiche sind von dieser Atmosphäre geprägt: eine 2000 Jahre alte Marmorstatue des Augustus, eine öffentliche Bibliothek mit römischen Kunstwerken und ein weitläufiger Dachgarten sind nur einige der Sehenswürdigkeiten, die es zu bewundern gibt.

Die Gästebäder sind eine Meisterklasse in italienischer Eleganz. Sie wechseln zwischen komplexen Wandteppichen aus kontrastierenden Steinstrukturen, monochromen Marmorflächen - grün aus Brasilien, gelb aus dem Iran, rot aus dem Sudan - und handgelegten Mosaiken, die historische Bulgari-Meisterwerke darstellen. Der Gesamteffekt ist eine außergewöhnliche Anspielung auf die römische Geschichte, von den Bädern des Caracalla und der Vorliebe des Kaisers Augustus für exotische Materialien bis hin zu den Designtraditionen von Bulgari und dem Rom des 20. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Die AXOR Citterio Kollektion in Chrom setzt diese Tradition bis in die Gegenwart fort. Mit ihren monumentalen Formen, modernistischen Proportionen und zeitlosen Oberflächen fühlt sich die Kollektion in dieser bemerkenswerten Ode an die Ewige Stadt wie zu Hause.

Paris

Das Bulgari Hotel Paris liegt im Goldenen Dreieck von Paris, nur einen Steinwurf von den wichtigsten Monumenten und Elitehotels der Stadt entfernt. Es verkörpert einen ungezwungenen, aber kompromisslosen Ansatz für Luxus, der sich durch den unverwechselbaren Bulgari-Spirit aus der Masse hervorhebt. Von außen vermittelt die minimalistische Fassade aus traditionellem Pariser Quadermauerwerk und zweistöckigen, Palazzo artigen Fenstern sofort eine Aura von heiterer Pracht. Diese Sensibilität setzt sich im Inneren fort, mit anmutigen Innenräumen aus lackiertem Eukalyptusholz, raffinierten Steinarbeiten und meisterhaften Lack-, Pergament- und Strohintarsien, ergänzt durch eine geschmackvolle Mischung aus Seide, Leinen und Kaschmir.

Gäste, die der Aussicht auf den Eiffelturm am Bett des Bulgari Paris überdrüssig sind, finden in ihren Badezimmern einen würdigen Rückzugsort. Cremeweißer Marmor, Wandleuchten aus Milchglas und glänzende Chromverzierungen schaffen eine Atmosphäre unbeschwerter Eleganz. Diese Stimmung findet eine ideale Ergänzung in der präzisen, zeitgemäßen Form und der klassischen Chromoberfläche von AXOR Citterio an Dusche, Wanne und Waschtisch.