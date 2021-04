Duscherleben nach Gusto: morgens mit einer wohligen Dusche vitalisiert in den Tag starten und abends mit einem sanften Brausestrahl den Stress des Tages hinter sich lassen. Oft bleibt dies ein Wunschtraum, die Realität sieht gänzlich anders aus. Meist fehlt es an Raum und auch das eigene Budget lässt die Träume vom Luxusbad schnell platzen. hansgrohe Pulsify, eine modern designte Brausenfamilie, eröffnet jedoch neue Perspektiven fürs tägliche Duschbad zuhause. Ausgestattet mit der mikrofeinen Strahlart PowderRain entsteht unter den hansgrohe Pulsify Brausen ein sanfter Wasserregen. Ob im großen Familienbad des Eigenheims oder im Minibad der Mietwohnung: hansgrohe Pulsify bietet für jeden Raum, jedes Budget und jeden Geschmack das optimale, individuelle Duscherlebnis. Unter der 260 mm großen Kopfbrause der Pulsify Showerpipe mit verstellbarem Winkel lässt es sich nach einem stressigen Arbeitstag ausgiebig entspannen. Direkt an der Armatur werden die Strahlarten per einfachem Knopfdruck variiert oder auf die Handbrause umgestellt. Im ShowerTablet Thermostat sind jedoch nicht nur die Steuerung für Temperatur und Wasservolumen integriert. Die über 40 Zentimetern große Ablagefläche dient gleichzeitig als Stauraum für Duschgel, Shampoo und quasi auch als „Parkplatz“ für die Handbrause.



Sicher, flexibel kombinierbar, wassersparend und pflegeleicht



Für mehr Sicherheit sorgt eine intelligente Wasserführung im Inneren des Thermostaten. So wird das Gehäuse der Armatur nicht durch das zugeführte Warmwasser erhitzt und schmerzhafte Kontakte mit heißen Oberflächen gehören damit der Vergangenheit an. Das flache Profil der Showerpipe wirkt dezent und schafft zudem mehr Bewegungsfreiraum beim Duschen. Die hansgrohe Pulsify Dusche besticht durch ein modernes augenfälliges Design. Mit abgerundeten, pflegeleichten Formen ist sie ein Blickfänger in unterschiedlichen Badambienten. Mit den drei verfügbaren Oberflächen Chrom, Mattschwarz und Mattweiß lässt sich hansgrohe Pulsify ideal mit ergänzenden Produkten an Waschtisch und Wanne kombinieren, insbesondere mit der hansgrohe Vivenis Armaturenlinie. Ist weiterer Stauraum von Nöten, bietet die Marke hansgrohe auch die im gleichen Designstil gestaltete Accessoires-Linie WallStoris. Dieses flexible Aufbewahrungssystem bietet Ablagekörbe und Haken, die direkt auf eine Wandstange geklickt werden und modular kombinierbar sind.



Für ein individuelles Duscherlebnis braucht es nicht immer eine Kopfbrause. Die Pulsify 3Jet Handbrause gibt es in zwei Varianten. Beide sind mit den Strahlarten PowderRain für die tägliche Dusche und mit dem stärkeren IntenseRain zum Ausspülen von Shampoo ausgestattet. Der Unterschied zwischen beiden Handbrausen liegt in der dritten Strahlart. Eine Variante wird mit einem entspannenden Massage-Strahl geliefert, die andere mit einem aktivierenden Mono-Strahl. Ein weiterer Pluspunkt von hansgrohe Pulsify ist der sparsame Wasserverbrauch bei der EcoSmart Variante. Je nach Wunsch und individuellem Duscherlebnis kann der Wasserdurchlauf verringert werden. Bei der einstrahligen Handbrause in „Green-Version“ gibt es das hansgrohe Duschvergüngen sogar mit einem maximalen Verbrauch von nur sechs Litern pro Minute.



Auch bei der Reinigung bietet hansgrohe Pulsify zahlreiche Vorteile. Sowohl die Kopf- als auch die Handbrause sind mit der bekannten hansgrohe QuickClean Funktion ausgestattet. Einfach kurz und regelmäßig nach dem Duschen mit den Fingern über die Strahlscheibe streichen und die leidigen Kalkrückstände sind entfernt. Zur Generalreinigung kann die Kopfbrause auch komplett abgenommen werden. So lässt sich das Schmutzfangsieb herausnehmen und ausspülen. Die 260mm-Kopfbrause verfügt sogar über eine Entleerungsfunktion. Dadurch wird das nötige, aber lästige Nachtropfen reduziert. Die Duschkabine ist schneller trocken und auch der Duschkopf bleibt hygienisch sauber.