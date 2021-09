Pressemeldung

Automatischer Spülstopp kann Schäden verhindern

Die Verantwortlichen beschleicht abends – besonders vor Wochenenden – häufig ein mulmiges Gefühl: Schließlich ist es angebracht, einen Kontrollgang durch das Haus zu unternehmen, um sicherzustellen, dass keine Personen im Gebäude eingeschlossen werden und alle Räumlichkeiten in einwandfreiem Zustand hinterlassen werden. Verbleiben nicht autorisierte Personen in der Schule, haben diese alle Zeit der Welt, sich am Inventar zu bedienen. Doch mitunter kommt es viel schlimmer: Werden Abflüsse verstopft und Armaturen geöffnet, so können Wassermassen die Schule überfluten und für Schäden sorgen, deren Sanierung nicht nur viel Geld verschlingt, sondern auch den Schulbetrieb längere Zeit erheblich einschränkt. Werden beispielsweise die Turnsäle der Schule abends vermietet, so werden diese häufig bis spät in die Nacht genutzt. Eine abschließende Kontrolle durch Schulpersonal ist aus Ressourcen- und Kostengründen häufig nicht möglich. Absolute Sicherheit vor kostspieligen Wasserschäden bieten elektronische Armaturen mit einem automatischen Spülstopp, da sie den Wasserfluss nach einer einstellbaren Maximallaufzeit abstellen. Unabhängig davon, wie die Armatur ausgelöst wurde, ob Gegenstände in den Sensorbereich gestellt wurden oder gar am Sensorfenster hantiert wurde: Der automatische Spülstopp verhindert nicht nur eine Wasserverschwendung im täglichen Betrieb, sondern vermeidet auch eine mögliche Überschwemmung.

Berührungslose Auslösung schützt vor Ansteckung

Gerade im Umgang mit COVID-19 wird der Händehygiene nach der Übertragung durch Aerosole ein besonders hoher Stellenwert zugesprochen. Risikofaktoren für die Übertragung sind Kontaktdauer und räumlicher Abstand, beide können in Schulen und Kindergärten nur zu einem kleinen Teil beeinflusst werden. In allen Expertenkreisen steht außer Frage: Richtiges Händewaschen mit berührungslosen Armaturen schützt. Denn es ist besonders wichtig, die Armaturen vor allem nach dem Händewaschen nicht mehr zu berühren, um sich die Hände nicht erneut zu kontaminieren.

Intelligente Freispülautomatik stellt bestimmungsgemäßen Betrieb sicher

Trinkwasser muss fließen, aber oftmals steht es während Feiertagen oder Ferienzeiten oder während der COVID-bedingten Schulschließungen in den Leitungen. Um eine negative Veränderung der Wasserqualität zu verhindern, ist gemäß VDI/DVGW 6023 in Deutschland auch während Betriebsunterbrechungen für einen regelmäßigen Wasseraustausch zu sorgen. Genau hier setzt das intelligente HyPlus-Gesamtkonzept von WimTec an, denn es erneuert das stagnierende Wasser bedarfsgerecht. Die Freispülung erfolgt nur bei Betriebsunterbrechung und unzureichender Nutzung und spart somit viel Energie sowie Frischwasser- und Abwassergebühren.

Kinder sind besonders schutzbedürftige Personen

Bei Kindern ist ein thermostatischer Verbrühschutz vorzusehen, der mit einer Temperatursperre Verbrennungen ihrer empfindlichen Haut verhindert. Die ideale Lösung für Kindergärten und Schulen ist daher die berührungslose Waschtischarmatur SMART TH HyPlus, die berührungslose Händehygiene mit automatischem Spülstopp und Verbrühschutz gewährleistet und den bestimmungsgemäßen Betrieb sicherstellt.

Fazit

Schulen und andere Kinderbetreuungseinrichten stellen ganz besondere Anforderungen an die Sanitärarmaturen. Sie müssen die Kinder nicht nur zuverlässig mit hygienischem Trinkwasser versorgen, sie müssen auch ihre Sicherheit gewährleisten und nicht zuletzt das Schulgebäude vor Wasserschäden bewahren.