Pressemeldung

MFH auf der „Grünen Insel“ in Sankt Michaelisdonn. © WES Haustechnik GmbH

Eine energieautarke Siedlung, das war der Traum der Wohngenossenschaft „Grüne Insel“. 2020 wurde der Traum dann Wirklichkeit und die „Grüne Insel“ ist nun ein Ort für viele neue Bewohnerinnen und Bewohner. Das Energiekonzept der Wohnsiedlung ist darauf ausgerichtet, die vorhandenen Ressourcen durch den Einsatz von Solarenergie im Wärmebereich zu nutzen. Dies in Verbindung mit Wärmepumpen ist eine der saubersten Formen, Wärme zu erzeugen. Durch direkte Nutzung von vor Ort produziertem Strom werden die Kosten für Anwohner stabilisiert.

Pro Haus gibt es 800m2 Fläche, die auf insgesamt 14 Wohneinheiten aufgeteilt sind. Die Wohngenossenschaft hat dabei voll auf ein nachhaltiges Energiekonzept gesetzt: Überall wurden Fußbodenheizungen verlegt und die Gebäude im Effizienzhaus40 Standard errichtet. Für die Beheizung wurden Luft-Wasser-Wärmepumpen verbaut. Der Strom für die Wärmepumpen wird vor Ort selbst erzeugt.

Der Projektierer und ausführende Installationsbetrieb WES-Energy GmbH konnte in diesem ganzheitlichen Projekt seine volle Expertise in Sachen Erneuerbare Energien und Technologien einbringen. „Besonders für Mehrfamilienhäuser oder größere Objekte treten wir mit unseren Luft-Wasser- Wärmepumpen den Beweis an, dass es auch ohne zusätzliche Einsatz von fossilen Rohstoffe möglich ist, diese Gebäude effizient zu beheizen und für ein angenehmes Raumklima zu sorgen. Wir stehen für zukunftsorientierte Technologien und haben mit der WES Haustechnik einen guten Partner hier im Norden, um solche nachhaltigen Heizanlagen umzusetzen.“, sagt Andreas Laß Gebietsverkaufsleiter NORD von Ochsner Wärmepumpen.

Technische Angaben

Hersteller: Ochsner

Heizleistung je Gebäude: 31,9 kW

Fertigstellung: 2020