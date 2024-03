DEIN IMPACT

Als Energieberater (m/w/d) unterstützt Du unser Team bei allen Aktivitäten rund um die technische Weiterentwicklung der autarc Software.

Du bist verantwortlich für die Entwicklung und Optimierung unseres Produktportfolios (Software-Produkte) im Bereich Wärmepumpe, Förderung und Heizungsplanung

Du arbeitest eng mit einem der Gründer, sowie dem Design- und Software-Team zusammen

Du erarbeitest die technischen Grundlagen für Berechnungen (z.B. mit Excel, Normen, Formelbüchern), auf dessen Grundlage anschließend das Design und die Software aufgebaut werden

Du erarbeitest Inhalte für Präsentationen (z.B. Seminare, Workshops, Vorträge) um das Wissen zur Wärmepumpe und Änderungen der Förderlandschaft an unsere Kunden zu vermitteln

Du erstellt Förderanträge für unsere Kunden, wie z.B. die Heizungsförderung der KfW 458

Du sorgst für die Einhaltung aller relevanten Normen und technischen Standards (z.B. DIN 12831, VDI 4645, DIN V 18599 etc.)

Du erstellst technische Dokumentationen und Anleitungen für unsere Produkte

WEN WIR SUCHEN

Du bist zertifizierter Energieberater (EEE) oder hast eine vergleichbare Qualifikation

Du verfügst über mind. 2 Jahre Berufserfahrung

Du bist versiert in den relevanten Normen und technischen Grundlagen der Heiztechnik (besonders DIN 12831, VDI 4645)

Du kannst komplexe technische Inhalte klar vermitteln und hast Freude am Umgang mit Kunden und Kollegen

Du arbeitest selbstständig, zielorientiert und bist ein echter Teamplayer

Deutsch ist deine Muttersprache, Englisch ist ein Plus

WAS WIR BIETEN

Growth-Mindset: Werde Teil eines ehrgeizigen und motivierten Teams in einem schnell wachsenden Climate Tech-Startup – finanziert von führenden Venture Capitalists und Business Angels.

Echte Verantwortung: Übernimm eigenständig die Verantwortung für deine Aufgabenpakete innerhalb eines schnell wachsenden Startups.

Dynamische Organisationsstruktur: Bringe deine Lebenssituation optimal mit deiner Arbeit in Einklang, mit Schwerpunkt auf flexiblen Arbeitszeiten, Remote-Lösungen und Work-Life-Balance.

Büro in Berlin-Mitte: Unser Büro liegt in der Nähe des Weinbergsparks in Berlin-Mitte.

Modernes Equipment: MacBook und 27" Bildschirm. Du hast die Freiheit, dein eigenes Equipment auszuwählen.

Jährliches Team-Retreat: Teilnahme an einem jährlichen Retreat mit dem gesamten Team.

Mobilitätspaket: Wähle zwischen einem JobRad und Dance Bike für deine Mobilität.

Fitnesspaket: Entscheide dich zwischen Urban Sports und Classpass für deine Fitness.

Kollegiales und familiäres Team: Ein kollegiales und familiäres Team heißt dich willkommen, geprägt von einer offenen Unternehmenskultur.

Teil der Energiewende: Sei ein Teil der Energiewende und erlebe den Impact deiner täglichen Arbeit direkt.

Deine Verfügbarkeit

Als Energieberater (m/w/d) bist Du ab Juni 2024 verfügbar.

UNSERE WERTE

User's First: Wir tragen eine große Verantwortung für unsere Kunden, die auf uns aufbauen. Der Erfolg unserer Nutzer ist so entscheidend, dass er immer an vorderster Stelle steht.

Curious: Wir sind ständig auf der Suche nach Wissen und neuem Verständnis. Wir setzen uns intensiv damit auseinander, andere Standpunkte zu verstehen, und ziehen es vor, zu erforschen statt recht zu haben.

Ambitious: Unsere Ziele führen gelegentlich zu Misserfolgen. Wir betrachten Rückschläge als Chancen, unsere Fähigkeiten zu verbessern.

Humble: Wir sind bescheiden, nicht arrogant oder selbstverliebt. Wir schaffen ein inklusives Umfeld für alle und sprechen auf Augenhöhe.

Planet-Driven: Wir verspüren Drang zum Erfolg und zum Schutz unseres Planeten. Wir streben nach Impact in all unseren Bemühungen.

NÄCHSTE SCHRITTE

Bewirb dich online mit einem aussagekräftigen Lebenslauf.

Dein Ansprechpartner ist Etienne Krause (Geschäftsführer).

Nach dem Screening erhältst Du von uns Bescheid, ob wir gemeinsam mit Dir den nächsten Schritt gehen möchten.

Im ersten Schritt führen wir mit Dir ein ca. 30-minütiges Google-Meet-Interview (Videokonferenz).

Danach laden wir Dich zu einem Face-2-Face Interview in unser Berliner Büro ein.

ÜBER UNS

Mit autarc entwickeln wir das führende Betriebssystem (OS) für Wärmepumpen-Installateure. Wusstest Du, dass 25% der CO2-Emissionen in Europa durch das Heizen unserer Gebäude verursacht werden? Das Problem: Es gibt zu wenige Installateure, um den wachsenden Bedarf an Wärmepumpen zu decken. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Abwicklung von Wärmepumpen-Projekten für Handwerker deutlich digitaler, effizienter und einfacher zu gestalten. Mit autarc verringern wir gezielt die Hürden, um Einfamilienhäuser und kleine Mehrfamilienhäuser in Europa zu dekarbonisieren. Wir unterstützen Installateure dabei, sicher und problemlos auf Wärmepumpen umzusteigen.