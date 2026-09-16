Die Berliner Software-Plattform autarc erweitert ihr Angebot um eine KI-gestützte Verteilerkastenanalyse. Anhand eines Fotos erhalten Fachbetriebe eine erste Einschätzung, ob ein bestehender Verteilerkasten für die Installation einer Photovoltaikanlage, Wärmepumpe oder Wallbox geeignet ist und wo möglicherweise Nachrüstbedarf besteht. Die neue Funktion startet zunächst als Beta und kann während dieser Phase kostenlos genutzt werden.

Für die Analyse laden Nutzerinnen ein Foto des bestehenden Verteilerkastens hoch und wählen das geplante Szenario aus. Die KI erkennt relevante Bereiche und Komponenten wie ABZ/APZ- beziehungsweise Kommunikationsfelder, selektive Hauptleitungsschutzschalter (SLS), Überspannungsschutz (SPD/ÜSS), freien DIN-Platz sowie Komponenten für steuerbare Verbrauchseinrichtungen. Die erkannten Elemente werden direkt im Bild markiert und mit Statusangaben wie „Ja“, „Nein“, „Unklar“ oder „Nicht erforderlich“ bewertet. Ergänzend zeigt autarc einen Konfidenz-Score sowie eine Begründung für die jeweilige Einschätzung an.

Ist die Aufnahme für eine eindeutige Bewertung nicht ausreichend, fordert die Anwendung gezielt weitere Fotos an. Fachbetriebe können die erkannten Komponenten anschließend überprüfen und bei Bedarf korrigieren. Die Einschätzung wird daraufhin auf Basis der aktualisierten Angaben neu berechnet. Erkennt die Analyse möglichen Nachrüstbedarf, kann autarc passende Komponenten oder einen Ersatz-Verteilerkasten aus dem hinterlegten Produktkatalog des Betriebs vorschlagen. Diese können direkt in ein Angebot übernommen werden. Abschließend lässt sich ein Report erstellen, herunterladen und mit Kundinnen teilen.

„Der Verteilerkasten kann bei PV-, Wärmepumpen- und Wallbox-Projekten schnell zum entscheidenden Faktor werden. Häufig wird erst im weiteren Projektverlauf deutlich, dass Komponenten fehlen oder eine Nachrüstung erforderlich ist. Mit der KI-gestützten Verteilerkastenanalyse wollen wir Fachbetrieben bereits zu Beginn eine bessere Entscheidungsgrundlage geben und mögliche Herausforderungen frühzeitig in die Planung und das Kundengespräch einbeziehen“, sagt Etienne-Noel Krause, Co-Founder und Geschäftsführer von autarc.

Die Funktion setzt damit bereits in der frühen Planungs- und Vertriebsphase an. Installateure, Planer, Energieberater und Vertriebsteams erhalten eine strukturierte Grundlage, um möglichen elektrischen Nachrüstbedarf frühzeitig zu erkennen und die nächsten Schritte vorzubereiten. Die Ergebnisse bleiben dabei nachvollziehbar und können sowohl mit Kundinnen als auch im weiteren Projektverlauf mit Elektrofachkräften und dem zuständigen Netzbetreiber abgestimmt werden.

Zum Start ist die Beta ausschließlich in Deutschland verfügbar und unterstützt derzeit das hinterlegte Regelwerk von Stromnetz Berlin. Weitere Netzbetreiber können auf Anfrage ergänzt werden. Die Analyse dient ausdrücklich als KI-gestützte Ersteinschätzung und stellt keine offizielle Freigabe, Zertifizierung oder rechtsverbindliche Aussage zur Konformität oder Nutzbarkeit eines Verteilerkastens dar. Sie ersetzt weder die Prüfung durch eine Elektrofachkraft noch die Elektroplanung oder die abschließende Prüfung durch den zuständigen Netzbetreiber.

Mit der Verteilerkastenanalyse baut autarc den Einsatz von KI und Bilderkennung in der digitalen Planung weiter aus. Informationen, die Fachbetriebe bislang vor Ort erfassen und manuell bewerten mussten, sollen dadurch früher und strukturierter in den Planungsprozess einfließen. Für einen späteren Zeitpunkt ist eine kostenpflichtige Nutzung der Funktion vorgesehen.

Über autarc.energy

Die autarc GmbH, gegründet 2023, ist ein Berliner Anbieter einer Software-Plattform für digitale Heizungs-, Energie- und Elektroplanung im SHK- und Elektro-Handwerk. Mit intelligenten Berechnungen, KI-gestützten Technologien und praxisorientierten Funktionen unterstützt autarc Fachbetriebe dabei, Projekte für Wärmepumpen, Photovoltaik, Wallboxen und weitere Energielösungen effizienter zu planen und umzusetzen. Ziel ist es, den Umstieg auf fossilfreie Energiesysteme in Europa zu beschleunigen und Fachbetriebe durch digitale Prozesse zu entlasten.