Die autarc GmbH veröffentlicht zum Jahreswechsel ein umfassendes Software-Update ihrer Plattform. Die Neuerungen optimieren den gesamten Arbeitsprozess für SHK-, PV- und Energiehandwerksbetriebe - von der ersten Kundenanfrage bis zur finalen Installation. Damit reagiert autarc auf die zentralen Herausforderungen der Branche: fragmentierte Arbeitsabläufe, hohe administrative Lasten und den Mangel an durchgängigen digitalen Werkzeugen.

Ein durchgängiger Prozess statt Insellösungen

Das Neujahresupdate von autarc setzt den Fokus auf einen nahtlosen, medienbruchfreien Workflow. Anstatt einzelne Funktionen zu optimieren, wurde der gesamte Prozess der Kundengewinnung und -betreuung neu gedacht. Das Ergebnis ist eine zentrale Plattform, die alle Schritte von der automatischen Erfassung von Anfragen über die geführte Datenerfassung vor Ort bis hin zur Projektplanung und -umsetzung bündelt. Handwerksbetriebe können so mehr Projekte in kürzerer Zeit und mit höherer Qualität umsetzen.

„Wir haben in den letzten Monaten intensiv mit unseren Kunden zusammengearbeitet, um ihre realen Probleme im Arbeitsalltag zu verstehen“, erklärt Etienne-Noel Krause, Mitgründer und Geschäftsführer von autarc. „Das Update ist das Ergebnis dieser engen Kooperation. Wir wollten keine neuen Features um ihrer selbst willen entwickeln, sondern eine Lösung schaffen, die den Betrieben wirklich die Arbeit erleichtert. Unser Ziel ist es, dass sich Fachkräfte wieder auf ihr Handwerk konzentrieren können, anstatt sich mit Administration aufzuhalten.“

Die zentralen Neuerungen im Überblick:

Automatische Erfassung von Anfragen: E-Mails aus Leadportalen, Telefonanrufe und Anfragen über die Website werden automatisch erfasst und zentral an einem Ort gebündelt.

E-Mails aus Leadportalen, Telefonanrufe und Anfragen über die Website werden automatisch erfasst und zentral an einem Ort gebündelt. Zentrale Lead- und Anfragübersicht: Eine klare und strukturierte Übersicht trennt neue Anfragen von laufenden Projekten und sorgt für maximale Transparenz.

Eine klare und strukturierte Übersicht trennt neue Anfragen von laufenden Projekten und sorgt für maximale Transparenz. KI-Telefon als Entlastung im Büro: Der digitale Assistent nimmt Anrufe entgegen, sammelt die wichtigsten Informationen und legt automatisch Aufgaben im System an. Das entlastet das Büroteam und stellt sicher, dass keine Anfrage verloren geht.

Der digitale Assistent nimmt Anrufe entgegen, sammelt die wichtigsten Informationen und legt automatisch Aufgaben im System an. Das entlastet das Büroteam und stellt sicher, dass keine Anfrage verloren geht. Geführte Vor-Ort-Datenerfassung per Spracherkennung: Eine intuitive, mobile Anwendung leitet den zuständigen Mitarbeiter durch die Datenerfassung vor Ort. Fotos, Messungen und Notizen werden via Audiotranskript aufgenommen und direkt dem richtigen Projekt zugeordnet und automatisch von der KI zusammengefasst.

Eine intuitive, mobile Anwendung leitet den zuständigen Mitarbeiter durch die Datenerfassung vor Ort. Fotos, Messungen und Notizen werden via Audiotranskript aufgenommen und direkt dem richtigen Projekt zugeordnet und automatisch von der KI zusammengefasst. Verbesserte PV-Planung mit 3D-Modell und Photogrammetrie: Drohnenfotos werden automatisch in ein präzises 3D-Modell überführt. Dachflächen und Hindernisse werden erkannt, sodass PV-Anlagen direkt im Modell geplant und Angebote bereits beim Kundentermin erstellt werden können.

Zu den jeweiligen neuen Funktionen sind Erklärvideos auf YouTube unter www.youtube.com/@getautarc aufrufbar.

Mehr Effizienz und stärkere Kundenbindung

Durch die neuen Funktionen werden der gesamte Vertriebs- und Planungsprozess beschleunigt und professionalisiert. Handwerksbetriebe können Anfragen schneller bearbeiten, Projekte effizienter planen und ihre Kunden durch einen transparenten und reibungslosen Ablauf überzeugen. Dies führt nicht nur zu einer deutlichen Zeitersparnis, sondern auch zu einer höheren Kundenzufriedenheit und letztlich zu mehr Abschlüssen.

Verfügbarkeit

Die neuen Funktionen sind ab sofort für alle autarc-Kunden im Rahmen ihres bestehenden Abonnements verfügbar. Interessierte Handwerksbetriebe können die Software 14 Tage lang kostenlos testen.

Über autarc

Die autarc GmbH, gegründet 2023, ist ein Anbieter von Softwarelösungen für die digitale Heizungs- und Energieplanung. Mit intelligenten Berechnungen, modernen KI-gestützten Technologien wie dem LiDAR-Scan sowie praxisorientierten Funktionen unterstützt autarc Fachbetriebe bei der effizienteren Planung und Umsetzung nachhaltiger Energielösungen. Das Unternehmen zielt auf die Beschleunigung des Umstiegs auf fossilfreie Heizsysteme in Europa und die Entlastung der Handwerksbetriebe durch innovative digitale Tools.