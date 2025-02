autarc, Anbieter innovativer Softwarelösungen für nachhaltige Heizungs- und Energielösungen, nimmt erstmals an einer Messe in Österreich teil: Vom 5. bis 7. März 2025 präsentiert das Unternehmen seine digitalen Planungstools auf den SHK-Fachtagen der WEBUILD Energiesparmesse in Wels. Besucherinnen und Besucher finden autarc in Messehalle 21 / Stand H21.C230.

“Unsere Software vereinfacht die Heizungsplanung für Handwerksbetriebe und Energieberater. Mit diesem Werkzeug wollen wir unseren Beitrag zur effizienten Umsetzung der Energiewende leisten”, sagt Etienne Krause, Gründer und CEO von autarc. “Österreich ist ein spannender Markt für uns, und wir freuen uns darauf, unsere Lösungen erstmals auf einer Messe vor Ort vorzustellen.”

Praxisnahe Planungslösungen für das SHK-Handwerk

Die autarc Software unterstützt SHK-Unternehmen, Heizungsbauer, Energieberater und Installateure bei der Planung von Heizungsanlagen und Wärmepumpen. Die digitalen Werkzeuge ermöglichen eine präzise Heizlastberechnung, einen optimierten hydraulischen Abgleich und eine vereinfachte Projektabwicklung. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, 3D-Simulationen und LiDAR-Technologie sparen Fachbetriebe Zeit und vermeiden Planungsfehler.

Auf den SHK-Fachtagen der WEBUILD können Besucher die autarc Software live erleben und sich mit unseren Experten austauschen.

Kostenlose Tickets sichern

Besucher können sich bereits jetzt kostenlose Tickets für die WEBUILD sichern:

Tickets gibt es hier: www.autarc.energy/messetickets

Über autarc

Die autarc GmbH entwickelt eine SaaS-Plattform für die digitale Heizungs- und Energieplanung. Mit intelligenter Automatisierung und praxisorientierten Funktionen unterstützt autarc Fachbetriebe bei der effizienteren Planung und Umsetzung nachhaltige Energielösungen. Gegründet im Jahr 2023, verfolgt das Unternehmen das Ziel, den Umstieg auf fossilfreie Heizsysteme in Europa zu beschleunigen.