Mit dem iF Design Award, dem begehrten Gütesiegel für herausragende Gestaltung und Designqualität, sind jetzt zwei Produkte von Stiebel Eltron ausgezeichnet worden: die Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I Plus und das Lüftungsintegralgerät LWZ Premium.

„Die Auszeichnungen für die Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I Plus und unser Integralgerät LWZ Premium, das eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Raumbeheizung und Warmwasserbereitung sowie eine kontrollierte Wohnraumlüftung zur Innenaufstellung miteinander vereint, freuen uns außerordentlich“, sagt Hauke Hagen, Leiter Produktmanagement bei Stiebel Eltron. „Die LWZ haben wir kürzlich erstmals auf der Messe ISH 2025 präsentiert und auch die WWK-I Plus ist mit der Markteinführung im vergangenen Jahr eine Neuheit. Beide Produkte wurden mit dem begehrten Preis in der Kategorie ‚Building Technology‘ ausgezeichnet – eine tolle Bestätigung, dass sich die präzise und lange Arbeit am Produktdesign gelohnt hat.“

Für die Gestaltung der wpnext-Produktfamilie hat Stiebel Eltron mit dem Stuttgarter Designbüro Phoenix zusammengearbeitet. Geschäftsführer Andreas Diefenbach: „Für uns bei Phoenix ist Design weit mehr als Ästhetik – es ist eine Schnittstelle zwischen Innovation und Vertrauen. Besonders bei Stiebel Eltron, wo zukunftsweisende Green-Tech-Lösungen für Heizen, Lüften, Kühlen und Warmwasserbereitung entwickelt werden, wird dies sicht- und erlebbar.“ Beim Design ist ein ganzheitlicher Blick wichtig: „Stiebel Eltron-Produkte sind ein integraler Bestandteil eines Gesamtsystems – eines Hauses, eines Lebensraums, eines nachhaltigen Energiemanagements. Der Kontext ist der Schlüssel.“

Mit der WWK-I Plus und der LWZ geht der niedersächsische Green-Tech-Hersteller hocheffizienter Produkte und Dienstleistungen für die Heizung, Kühlung, Lüftung und Warmwasserbereitung von Gebäuden neue Wege – nicht nur im Look, der sich perfekt ins neue monolithische, zeitlose Stiebel Eltron-Familiendesign einfügt, sondern auch in allen anderen Kategorien. „Unter dem Motto wpnext bringt Stiebel Eltron 2025 eine völlig neue Geräte-Generation auf dem Markt. Alle neuen Wärmepumpen arbeiten extrem effizient, nutzen das umweltfreundliche Kältemittel R290, sind absolut leise im Betrieb und leicht zu installieren. Das gilt auch für die WWK-I Plus und die LWZ Premium“, sagt Hauke Hagen. „Übrigens: Die LWZ ist als erste echte innenaufgestellte Luft-Wasser-Heizungswärmepumpe mit dem natürlichen Kältemittel R290 eine absolute Weltneuheit!“

Renommierte Designauszeichnung

Seit 1954 ist der iF Design Award ein weltweites, anerkanntes Markenzeichen für herausragende Gestaltungsleistungen und gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt.