Alle zwei Jahre zeichnet der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Produkte rund um das Bad aus, die vorbildlich gestaltet sind und das Leben deutlich einfacher machen. Design-Scouts haben im Vorfeld innovative Bad-Produkte recherchiert, die exklusiv für den ZVSHK-Award nominiert werden. Dabei wurden die neue Duschkabinenserie Aperto Pro und die innovative Glasversiegelung TwinSeal von HSK Duschkabinenbau auserwählt.

Der ZVSHK-Award prämiert Produkte, die auf veränderte Lebenssituationen eingehen und gleichzeitig hohe Designansprüche erfüllen. Die Prämierung erfolgt durch eine prominent und international besetzte Fachjury in Kooperation mit dem Kompetenznetzwerk Design für Alle – Deutschland (EDAD). Alle nominierten und prämierten Produkte werden auf der digitalen ISH im März 2021 präsentiert. Fachhandwerker können sich auf diesem Wege über die neuen innovativen Badlösungen informieren.

Duschkabinenserie Aperto Pro mit innovativem Profilkonzept

Die nominierte Duschkabinenserie Aperto Pro ist in den unterschiedlichsten Raumgegebenheiten einsetzbar: als Eckeinstieg, in einer Nische oder als pendelbare Drehtür mit Seitenwand. Die Scharniere der Aperto Pro Duschkabine sind weit nach innen und außen pendelbar, somit kann die Tür je nach Wunsch in beide Richtungen geöffnet werden. Dank eines schmalen Festelements kann sie beim Öffnen nach außen nicht gegen einen Heizkörper oder innen gegen die Armatur stoßen. Die Handhabung wird zusätzlich durch einen leichtgängigen Heb-/Senk-Mechanismus unterstützt. Die große Türöffnung ermöglicht allen Badnutzern selbst in kleinen oder verwinkelten Bädern zusätzlichen Komfort. Die Besonderheit liegt im flexiblen Designkonzept der Duschkabinenserie Aperto Pro: Bei der Montage lässt sich das Wandprofil auf der Wandverkleidung, auf dem Putz oder im Putz wandbündig montieren. Je nach Einbau des Profils in Chromoptik kann die Duschkabine teilgerahmt oder rahmenlos aussehen. Die 8 mm starken Glaselemente werden in das Wandprofil eingesetzt und durch ein spezielles Kedersystem sicher an ihrem Platz gehalten. Diese praktische Lösung erleichtert die Montage enorm und erlaubt es zudem, unebene Wände von bis zu 10 mm auszugleichen.

TwinSeal: Zweifach versiegelt, doppelt brillant

Die ebenfalls nominierte, innovative Glasversiegelung TwinSeal bietet einen besonderen Oberflächenschutz, welcher ein Höchstmaß an Korrosionsbeständigkeit sowie überzeugende hydrophobe Eigenschaften miteinander vereint. Diese Kombination gibt der Glasinnenseite einen doppelten Schutz, welcher für eine ultraklare Durchsicht und Transparenz sorgt. Ein weiterer Vorteil: Die Reinigung der Duschkabine nach jedem Duschvorgang ist nicht mehr erforderlich. Eventuelle Rückstände können einmal wöchentlich ganz einfach mit einem Mikrofasertuch entfernt werden. Dank dieser neuen Versiegelung ist das Glas zudem noch sehr umweltschonend, da der Einsatz von Reinigungsmitteln deutlich reduziert wird.