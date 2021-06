Hausbauer und -modernisierer, die sich für eine Wärmepumpe entscheiden, stellen nicht nur die Weichen in Richtung zukunftsfähiges Heizen, sondern können sich auch über staatliche Finanzspritzen freuen. Für den Einbau energieeffizienter Heizungswärmepumpen im Gebäudebestand werden 35 bis zu 45% der Kosten gefördert. Je nach Wohnort können regionale Programme der Bundesländer, Städte, Gemeinden oder Energieversorger die Summe aufstocken. Und mehr noch: Dank hochwertiger Anlagen lassen sich langfristig auch Einsparungen von bis zu 1.500 Euro per anno bei den Heizkosten erreichen. Wärmepumpen vom österreichischen Traditionsunternehmen Austria Email etwa nutzen – völlig unabhängig von fossilen Energieträgern – die Wärme aus der Umgebungsluft, verdichten diese und stellen diese Energie der Hausanlage zum Heizen, zur Warmwasserbereitung und zur Raumkühlung zur Verfügung. Dabei arbeiten alle Luftwärmepumpen geruchs- und emissionsfrei, verwenden das umweltfreundliche Kältemittel R32, können platzsparend aufgestellt und – je nach Modell – sogar smart über die App „Cozytouch“ gesteuert werden. Für angenehme Temperaturen im Sommer können die Luftwärmepumpen auch zur Raumkühlung genutzt werden. Ebenfalls praktisch: Die Experten von Austria Email helfen nicht nur bei der Wahl der passenden Wärmepumpe für Neubau (z. B. die LWP A.I bzw. LWPK A.I) oder Sanierung (z.B. LWP HT ECO bzw. LWPK HT ECO und LWP/K High Performance ECO). Insbesondere die High Performance-Wärmepumpen garantieren mehr Leistung mit hohen Effizienzwerten. Ab sofort steht unter www.austria-email.de/service/foerderungen auch ein kostenloser Förderservice bereit. So behalten Interessierte den Überblick, mit welcher individuellen Lösung sich der staatliche Zuschuss optimal ausschöpfen lässt. Worauf noch warten? Mehr Informationen unter www.austria-email.de.