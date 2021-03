ACV ist insbesondere als Spezialist der Tank-in-Tank Edelstahl Technik in der Fachwelt am Heimmarkt Deutschland ein Begriff und weiters vor allem in Italien, Spanien, Russland und den USA stark positioniert. Das 1922 gegründete Unternehmen ist seit 2019 Teil des französischen Groupe Atlantic Konzerns. Austria Email hat bereits in den vergangenen Jahren im Konzernverbund Sortiment und Systemkompetenz erweitert. Die Marke ACV bleibt wie gewohnt erhalten.

Austria Email kann damit das breit aufgestellte und qualitativ hochwertige Produktsortiment um Elektrospeicher und mobile Heizlösungen erweitern. Heute möchten wir die Tank-in-Tank Edelstahlspeicher SMART näher vorstellen.

Tank-in-Tank Edelstahlspeicher SMART 160 / SMART 320

Die innovativen indirekten Warmwasserkessel von ACV sind mit Wärmetauschern komplett aus Edelstahl ausgestattet.

SMART Speicher basieren auf dem Tank-in-Tank System (zwei konzentrische Behälter). Der äußere Behälter für das Heizungswasser besteht aus STW 22. Der Innenbehälter für Trinkwasser besteht aus Edelstahl und wird vollständig vom Heizungswasser umspült, wodurch keine kalten Zonen entstehen.

Die Vorteile und Ausstattung der SMART Speicher

Für die Stand- und Wandmontage

Smart Speicher der Größen 100 - 240 l sind für die Wand- und Standmontage konzipiert. Smart 130, 160 und 210 Green Speicher mit dem Energielabel A sind nur für die Standmontage geeignet.

Smart Speicher der Größen 320 - 600 l sind ausschließlich für die Standmontage geeignet.

Smart Speicher der Größen 100 - 240 l sind für die Wand- und Standmontage konzipiert. Smart 130, 160 und 210 Green Speicher mit dem Energielabel A sind nur für die Standmontage geeignet. Smart Speicher der Größen 320 - 600 l sind ausschließlich für die Standmontage geeignet. Geringer Platzbedarf

EDELSTAHL

KORROSIONSBESTÄNDIG

Die Edelstahlkonstruktion, auf die sich ACV spezialisiert hat, macht den Brauchwasserbereiter widerstandfähig gegen Korrosion

KORROSIONSBESTÄNDIG Die Edelstahlkonstruktion, auf die sich ACV spezialisiert hat, macht den Brauchwasserbereiter widerstandfähig gegen Korrosion SELBSTENTKALKEND

LANGLEBIG, KONSTANTE LEISTUNG WÄHREND DER GESAMTEN LEBENSDAUER

Die gewellten Wände werden durch die Druckschwankungen in leichte Schwingungen versetzt und verhindern auf diese Weise die Entstehung von Kalkablagerungen, wodurch eine konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer gewährleistet werden kann.

LANGLEBIG, KONSTANTE LEISTUNG WÄHREND DER GESAMTEN LEBENSDAUER Die gewellten Wände werden durch die Druckschwankungen in leichte Schwingungen versetzt und verhindern auf diese Weise die Entstehung von Kalkablagerungen, wodurch eine konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer gewährleistet werden kann. GROSSE WÄRMETAUSCHERFLÄCHE

KURZE AUFHEIZZEIT UND NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH BEI GERINGEN PLATZBEDARF

Der Brauchwasserspeicher ist aus Edelstahl gefertigt. Es handelt sich hierbei um den inneren Speicher des Tank-in-Tank Brauchwasserbereiters, der vollständig vom Wasser des Heizkreislaufs umgeben ist. Dank seiner großen Wärmetauscherfläche (1,5- bis 2,5- mal größer als bei konventionellen Rohrschlangensystemen) können große Brauchwassermengen in sehr kurzer Zeit erwärmt werden, wodurch sich das Speichervolumen und die Energieverluste reduzieren. Außerdem vermindern sich durch die große Heizfläche die Anzahl der Stopp-/ Startzyklen des Kessels, der den Bereiter versorgt. Dies führt zu einer allgemeinen Verbesserung des Energienutzungsgrads (geringer Ausstoß an schädlichen Gasen NOX, CO). Extrem niedrige Druckverluste bei großen Primärdurchsätzen.

KURZE AUFHEIZZEIT UND NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH BEI GERINGEN PLATZBEDARF Der Brauchwasserspeicher ist aus Edelstahl gefertigt. Es handelt sich hierbei um den inneren Speicher des Tank-in-Tank Brauchwasserbereiters, der vollständig vom Wasser des Heizkreislaufs umgeben ist. Dank seiner großen Wärmetauscherfläche (1,5- bis 2,5- mal größer als bei konventionellen Rohrschlangensystemen) können große Brauchwassermengen in sehr kurzer Zeit erwärmt werden, wodurch sich das Speichervolumen und die Energieverluste reduzieren. Außerdem vermindern sich durch die große Heizfläche die Anzahl der Stopp-/ Startzyklen des Kessels, der den Bereiter versorgt. Dies führt zu einer allgemeinen Verbesserung des Energienutzungsgrads (geringer Ausstoß an schädlichen Gasen NOX, CO). Extrem niedrige Druckverluste bei großen Primärdurchsätzen. GERINGER WARTUNGSAUFWAND

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN

Dank des Edelstahlspeichers benötigt der Brauchwasserbereiter des Typs Smart keine Schutzanode und durch die selbstentkalkende Arbeitsweise entfallen die regelmäßigen Entkalkungsarbeiten.

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN Dank des Edelstahlspeichers benötigt der Brauchwasserbereiter des Typs Smart keine Schutzanode und durch die selbstentkalkende Arbeitsweise entfallen die regelmäßigen Entkalkungsarbeiten. SCHUTZ VOR LEGIONELLEN

SICHERSTELLUNG DER SPEICHERTEMPERATUR

Der Trinkwasserbehälter ist komplett mit dem Primärwasser umspült, dies ermöglicht, dass das Wasser bei einer stabilen Temperatur über 60°C gespeichert werden kann. Hierdurch wird die Bildung von Legionellen verhindert.

SICHERSTELLUNG DER SPEICHERTEMPERATUR Der Trinkwasserbehälter ist komplett mit dem Primärwasser umspült, dies ermöglicht, dass das Wasser bei einer stabilen Temperatur über 60°C gespeichert werden kann. Hierdurch wird die Bildung von Legionellen verhindert. OPTIMALE ISOLIERUNG

GERINGE STILLSTANDSVERLUSTE, DADURCH MINIMIERTER ENERGIEVERBRAUCH

Alle Speicher entsprechen den Anforderungen der Energieeffizienzklassen.

Nähere Informationen unter: www.austria-email.de – Klick aufs ACV Bild im durchlaufenden Bilderslider und Sie werden direkt zu den ACV Produkten geleitet.

Oder über: www.acv.com/deutschland/customer/product/06602601-383/smart-160