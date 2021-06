Pressemeldung

Ein Swimmingpool ist eine Anschaffung, von der viele Hauseigentümer träumen. Wird dieser Traum wahr, ist es nur verständlich, dass die Besitzer auch so oft wie möglich in ihren Badegenuss kommen möchten. Hierfür sind Pool-Wärmepumpen wie die Aeromax von Austria Email eine effiziente Lösung. Warum? Die hochwertige Inverter-Wärmepumpe hält das Badewasser unabhängig von der Witterung angenehm temperiert. Das ermöglicht eine lange Nutzung des Pools von Frühjahr bis weit in den Herbst hinein. Die Funktionsweise ist dabei effektiv und umweltschonend zugleich: Aeromax nutzt die natürliche Wärme der Umgebungsluft, indem diese über einen Ventilator angesaugt und die Energie mittels Wärmetauscher und Kompressor zur Beheizung oder Kühlung des Wassers bereitgestellt wird. So werden Pooltemperaturen von acht bis 40 °C möglich. Für den Betrieb kann dabei – je nach persönlichem Bedarf und Außentemperatur – zwischen einem Heiz-, Kühl- oder Automatikmodus gewählt werden. Das Tolle: Dank ihres hohen COP-Wert von bis zu 5,5 (bei 24 °C) arbeitet Aeromax zudem besonders ökonomisch. Dieser Wert bedeutet, vereinfacht gesagt, dass eine kWh Elektroenergie in bis zu 5,5 kWh Wärmeenergie umgewandelt wird. Das macht die Pool-Wärmepumpe, die übrigens für Schwimmbecken mit einem Wasservolumen von bis zu 75 m3 geeignet ist, äußerst sparsam im Gebrauch. Weiterhin vorteilhaft: Da der Wärmetauscher aus Titan gefertigt ist, können ihm ständiger Wasserkontakt oder sogar salzhaltiges Wasser nichts anhaben. Lebensdauer und Haltbarkeit verlängern sich – und Austria Email gewährt sogar fünf Jahre Garantie. On top kommen weitere Vorzüge wie der Einsatz des umweltfreundlichen Kältemittels R32 sowie ein geräuscharmer Betrieb. Mehr unter www.austria-email.de.