Spätestens die steigenden Öl- und Gaspreise regen dazu an, nach umweltfreundlichen und effizienten Heiz-Alternativen zu suchen. Wärmepumpen nutzen die ohnehin vorhandene Umweltenergie für die Wärmegewinnung: Sie holen die kostenlose Energie aus der Luft oder dem Erdreich und leiten so Wärme in den Wohnraum. Austria Email schickt ein vollständiges Sortiment ins Rennen, das für jede Wohnsituation das richtige System in petto hat, was sich einfach in das bestehende Haus integrieren lässt. Die Trinkwasserwärmepumpe Explorer bringt nicht nur den kleinstmöglichen Energieverbrauch mit sich, sondern auch eine neue Smart-Regelung inkl. vieler Funktionen, die den Einsatzbereich für Brauchwasser-Wärmepumpen vergrößert, z. B. eine Photovoltaik-Boost-Funktion mit zwei Schnittstellen. Die Trinkwasserwärmepumpe Calypso ist mit bis zu 75 % Energieersparnis im Vergleich zu klassischen elektrischen Warmwasserbereitern nicht nur eine effizientere, sondern auch eine platzsparende Lösung, da sie an der Wand montiert werden kann. Ihre kurze Aufheizzeit und intelligente Steuerung garantieren höchsten Komfort: Über das smarte Bedienfeld können die verschiedenen Betriebsarten gewählt werden und die Energieverbrauchsanzeige sorgt für eine transparente Kontrolle. Das Beste: Dank Cozytouch-App lässt sich auch von unterwegs aus über Smartphone oder Tablet alles einstellen. Auch die extrem energiesparende und umweltfreundliche Warmwasserwärmepumpe WPA rundet das featurereiche Sortiment ab und vereint viele Vorteile in einem. Neben einem hohen COP-Wert von 3,9 ermöglicht sie z. B. zusätzlich zur Warmwasserbereitung die Kühlung eines Raumes. Mehr zu den Trinkwasserwärmepumpe gibt es unter www.austria-email.de sowie www.homeplaza.de.