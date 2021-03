ACV ist insbesondere als Spezialist der Tank-in-Tank Edelstahl Technik in der Fachwelt am Heimmarkt Deutschland ein Begriff und weiters vor allem in Italien, Spanien, Russland und den USA stark positioniert. Das 1922 gegründete Unternehmen ist seit 2019 Teil des französischen Groupe Atlantic Konzerns. Austria Email hat bereits in den vergangenen Jahren im Konzernverbund Sortiment und Systemkompetenz erweitert. Die Marke ACV bleibt wie gewohnt erhalten.

Austria Email kann damit das breit aufgestellte und qualitativ hochwertige Produktsortiment um Elektrospeicher und mobile Heizlösungen erweitern.

Der HeatMaster, ein Edelstahl Gas-Brennwert Kombikessel zeichnet sich durch außergewöhnlich hohe Brauchwasserleistung aus.

Der HeatMaster TC ist die einzige Speicher- Heizkesselkombination die vollständig während der Brauchwasserbereitung als auch im Heizungsbetrieb im Brennwertbereich arbeitet. Dies wird auf Grund des patentierten Edelstahlwärmetauschers, sowie der fortschrittlichen und bewährten Tank-in-Tank Technologie erreicht. Hinsichtlich Reduktion des CO2 Ausstoßes ist der HeatMaster TC ein sehr effektive Gas-Brennwertkessel. Hervorragende Brauchwasserleistungen, kurze Wiederaufheizzeiten und kurze Ansprechzeiten. Dies ist mit einem Heizkessel mit vergleichbarer Leistung unerreichbar.

Das Herz des HeatMaster TC ist ein Edelstahlspeicher.

Die Vorteile des Heatmasters im Überblick:

Wärmetauscher Edelstahl (patentiert) – größere Wärmetauscher Flächen ermöglichen, dass Tank-in-Tank Geräte eine viel kürzere Wiederaufladezeit haben.

Kurze Wiederaufheizzeit

Vollständige Kondensation

Hervorragende Brauchwasserleistung

Besonders für den Kesseltausch geeignet

Witterungsgeführte Regelung

Korrosionsbeständig und geringer Wartungsaufwand

Geringer Platzbedarf trotz hoher Leistung

Software ACV Max

Smartes Display

Der HeatMaster TC ist besonders für den Einsatz in bestehenden älteren Heizungsanlagen und bestens für den Kesseltausch geeignet.

Nähere Informationen auf: www.acv.com/deutschland/customer/range/hmtc/heatmaster-c-tc