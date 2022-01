Pressemeldung

Manchmal muss es schnell gehen – man kommt durchgefroren nach Hause und wünscht sich eine warme Wohlfühlumgebung. Doch was, wenn die Aufheizphase des Raums einfach zu lange dauert oder das Hochdrehen der Heizung exorbitante Energiekosten mit sich bringt? Dann macht es Sinn, über die Anschaffung neuer Konvektoren für eine effizientere Erwärmung nachzudenken. Austria Email schickt dafür seine HD Flächenheizung F120 Design als neues Premium-Produkt ins Rennen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Konvektoren sorgt hier eine gekrümmte Vorderseite für eine gleichmäßigere Oberflächenerwärmung und Wärmeverteilung beim Heizkörper, während ein größerer Luftauslass gleichzeitig einen besseren Wärmeaustausch ermöglicht. Das Fazit: Der Raum heizt sich schneller auf, eine angenehme Atmosphäre stellt sich ein. Weder sind dabei Energieverluste durch Überhitzung oder durch eine ineffiziente Wärmeabsorbierung zu erwarten noch besteht eine Brand- bzw. Verbrennungsgefahr, wie sie bei anderen Produkten des Öfteren beobachtet wird. Indem die Temperaturwerte an Luftauslass und Frontplatte bei Atlantic F120 Design normkonform begrenzt werden, wird Sicherheit großgeschrieben. Als zusätzliches Plus sorgt die Vermeidung einer Überhitzung dafür, dass Gerät und Regler nicht vorzeitig verschleißen – und ein langer, nachhaltiger Gebrauch möglich wird. Nicht zuletzt machen die elektronische Regelung mit sieben Temperatursegmenten, eine automatische „Fenster-offen-Erkennung“ sowie anpassbare Wochenprogramme mit tage- oder stundenweiser Taktung die Nutzung des Konvektors äußerst energiesparend und sehr komfortabel.

