Das wunderschöne Münsterland gilt seit jeher als besonders fahrradfreundlich. Zwischen all den historischen Orten und malerischen Landschaften kann man prima Radtouren und Wanderausflüge unternehmen. Um die einzelnen Etappen und Sehenswürdigkeiten für den Tourismus noch attraktiver zu gestalten, wurden verschiedenste Ausstattungselemente, wie diverse Rast- und Sitzgelegenheiten, errichtet. Viele von ihnen wurden hergestellt und vor Ort montiert von der Firma Schraeder Metallverarbeitung aus Kamen.

Man sagt, im Münsterland ist das Fahrrad zu Hause. Unbestreitbar ist jedoch, dass man hier wunderschöne Touren durch historische Ortschaften und die herrliche Münsterländer Parklandschaft unternehmen kann. Das schätzen neben den Einwohnern auch zahlreiche Touristen. Mit dem EFRE-Förderprojekt „Schlösser- und Burgenregion Münsterland“, das 2019 an den Start ging, konnte die Region und die 100-Schlösser-Route noch attraktiver und zukunftsfähiger gestaltet werden. Mit den Fördergeldern aus diesem Projekt w urden unter anderem unterschiedlichste Ausstattungselemente angeschafft, die an diversen Sehenswürdigkeiten entlang der gängigen Wege aufgestellt wurden. „Mit den neuen Ausstattungselementen erhöhen wir die Erlebnisqualität an unseren Schlössern und Burgen und stärken so den Tourismus in der gesamten Region“, sagt Kerstin Clev, Leiterin des EFRE-Förderprojekts.

Die Ausschreibung zu dieser Maßnahme gewann das Erfolgsduo andré stocker design aus Dreieich und die Schraeder Metallverarbeitung. Für diese Zusammenarbeit wurde das Gespann zusammen mit dem Münsterland e. V. mit dem iF Design Award 2023 – der international renommierten Auszeichnung in der Kategorie Public Design, prämiert.

Alle Module sind aus hochwertigen Materialien gefertigt. Pulverbeschichteter Edelstahl mit rost- und witterungsbeständigen Eigenschaften bilden die Grundlinie. Accoya-Holzelemente runden das schicke Design ab. Die gewählte Formensprache sämtlicher Ausstattungselemente spiegelt die Kernwerte des Münsterlandes wider: tatkräftig, aufstrebend und überlegt. Die Naturverbundenheit kommt durch die Wahl des warmen Holzes zum Ausdruck.

Aus dem Hause Schraeder Metallverarbeitung stammen unter anderem Fahrradbügel, Wellenliegen, Picknickplattformen, Picknicktische und -bänke sowie der Mülleimer. Die Picknick-Elemente sind einladend und stimmig an die umgebende Münsterländer Parklandschaft angepasst. Ein zusätzliches Highlight bilden einige Reparaturstationen. Diese bieten der schnellen Fahrradreparatur alle Werkzeuge, die es braucht. Der besondere Clou sind jedoch die Fotorahmen. Diese sind so platziert, dass man schicke Andenken zusammen mit den jeweiligen Sehenswürdigkeiten machen kann. Ganz nach dem Motto: Made im Münsterland.