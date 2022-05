Pressemeldung

Heizen, lüften und Warmwasser bereiten – diese Funktionen vereint die neue modulare Wärmepumpe MWL von Remko. Damit steht dem Wohnungsbau ein Rundum-sorglos-Paket zur Verfügung, das zudem förderfähig ist. Die MWL lässt sich mit unterschiedlichen Wärmequellen kombinieren. So funktioniert das System:

In jeder Wohneinheit wird eine MWL platziert. Durch die Abmessungen – sie benötigt nur so viel Fläche wie ein Kühlschrank – passt sie in die Küchenzeile oder in einen Abstellraum. Drei Module bilden zusammen einen kompakten, 205 cm hohen Block. Unten befindet sich der 149 l fassende Trinkwasserspeicher, darauf die Wärmepumpe und oben das Lüftungsgerät mit den Anschlüssen.

Durch das Plug-and-play-Prinzip ist eine rasche Installation gewährleistet. Die Module weisen vorbereitete Anschlüsse auf, sodass sie sich einfach verbinden lassen. Das Herzstück der MWL, die Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, verfügt über eine Heizleistung 2,5 kW (bei W10/W35) bzw. 3,2 (bei W20/W35). Das entspricht einem COP von 5,1 bzw. 6,8.

Die Anlage setzt die aus einer Wärmequelle bereitgestellte Energie in Raumwärme und Warmwasser um. Als Temperaturzone dafür gibt Remko 10 bis 35 °C an. Zur Sicherheit ist zudem ein 3-kW-Heizstab integriert. Mit 37 dB(A) ist der Schallleistungspegel sehr niedrig. Je nach Größe des Objekts kommen verschiedene Wärmepumpen als Quellen infrage.

Das Gesamtsystem weist praktisch keine Abstrahlverluste auf, die Wärmepumpen arbeiten jeweils im energetisch optimalen Bereich und damit höchst wirtschaftlich. Fotovoltaik kann problemlos eingebunden werden, ebenso wie Solarthermie, BHKW oder Nah- und Fernwärmenetze. Die MWL lässt sich gleichermaßen im Neubau und in der Sanierung einsetzen.

Die Steuerung funktioniert über ein schmales Elektromodul, das zwischen Wärmepumpe und Lüftung Platz findet. Hier werden die Stecker der installierten Module eingeführt. Jede Partei kann für ihre Wohneinheit die Wunschtemperatur einstellen. Dazu werden die bekannten Remko-Regler eingesetzt, der EC-1 oder der Smart-Control Touch.

Auf der Website bzw. bei Youtube gibt es auch ein Video zur MWL. Es erläutert die Funktionsweise anhand eines grafisch dargestellten Gebäudes.