Der DIPMB Award zeichnet Marken aus, die in zentralen Zufriedenheitsfaktoren wie Kundenservice, Nutzererfahrung und Weiterempfehlung eine überdurchschnittlich positive Konsumentenbewertung erhalten. Copyright: WATERCryst Wassertechnik GmbH
19.12.2025  Pressemeldung Alle News von WATERCryst

Ausgezeichnete Kundenzufriedenheit: Bestnoten für WATERCryst

Die WATERCryst Wassertechnik wurde vom Deutschen Institut für Produkt- und Marktbewertung GmbH (DIPMB) mit dem Gütesiegel „Hohe Kundenzufriedenheit 2025“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung bestätigt die überdurchschnittlich positive Wahrnehmung der Marke durch Kundinnen und Kunden - insbesondere in den Bereichen Service, Nutzererfahrung und Vertrauen.

„Wir freuen uns über das starke Zeichen für Qualität und Kundennähe, gerade in anspruchsvollen Zeiten wie diesen“, so Sebastian Kwasny, Verkaufsleiter D-A-CH bei WATERCryst. „Und der Zeitpunkt passt einfach perfekt, weil wir zum Jahreswechsel weitere Produkt­Neuheiten auf den Markt bringen werden. Ab 2026 gibt es für unsere Kunden eine 5-Jahres Garantie auf BIOCAT Kalkschutzanlagen. Die Garantieverlängerung auf 60 Monate bietet umfassende Sicherheit und komfortablen Käuferschutz für den Betrieb der Kalkschutzanlage.“ Daher sei das emotionale Vertrauen in die Marke BIOCAT ein verkaufsstarkes Signal für den Markt.

Die Auszeichnung basiert auf einer umfassenden Marktanalyse, die im Jahr 2025 durchgeführt wurde. Im Fokus der Untersuchung stand die öffentlich geäußerte Zufriedenheit von Konsumentinnen und Konsumenten. Hierfür wurden Meinungsäußerungen aus digitalen Kanälen wie sozialen Medien und Online-Bewertungsplattformen systematisch analysiert. Das Gütesiegel bescheinigt WATERCryst einen überdurchschnittlich positiven Eindruck aus Kundensicht und unterstreicht die hohe soziale Bewährtheit der Marke.

Watercryst Wassertechnik GmbH
Watercryst Wassertechnik GmbH
Elsa-Brandström-Str. 31
42781 Haan
Deutschland
Telefon:  02129 - 3475-755
www.watercryst.com
