Ausgezeichnet in den fün Kategorien High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität und Ergonomie: Plus X Award für die neue Edelstahl-Duschrinne ACO ShowerDrain S+ von ACO Haustechnik. Bildquelle: ACO Haustechnik

Der Plus X Award gehört zu den weltweit relevanten Innovationspreisen für Technologie, Sport und Lifestyle. Er zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte aus. Im Unterscheid zu anderen Wettbewerbern, die das Augenmerk vorrangig auf das Design beschränken, verfolgt der Plus X Award einen sehr differenzierten Ansatz: Die Fachjury, besetzt mit Vertretern aus unterschiedlichen Branchen, beurteilt nach den Kriterien Innovation, Design, High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität, Ergonomie und Ökologie.

Die jetzt in den fünf Kategorien High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität und Ergonomie ausgezeichnete Edelstahl-Duschrinne ACO ShowerDrain S+ ist ein modularer Duschrinnen-Baukasten. Komponenten-Systeme wie S+, die sich schnell und flexibel an spezifische Anforderungen anpassen lassen, stehen auf der Baustelle – und speziell bei Installation und Montage – hoch im Kurs: Sie können dazu beitragen, Wege, Kommunikation, Arbeit und damit Zeit und Geld zu sparen. Ein Ziel, das auch das neueste Modell der erfolgreichen Duschrinnen-Serie ACO ShowerDrain verfolgt: die bodenebenen Edelstahl-Duschrinne ACO ShowerDrain S+ ist darauf ausgelegt, besonders schnell und besonders einfach verlegt werden zu können.



Die beiden Kernelemente der ACO ShowerDrain S+ sind das werkseitig vormontierte Rohbauset (bestehend aus Kunststoff-Ablaufkörper inkl. herausnehmbarem Geruchsverschluss, werksseitig angebrachter Dichtmanschette und Bauzeitenschutzdeckel) sowie das bauseitig kürzbare Duschrinnenprofil (Breite 55 mm, mit Längs- und Quergefälle,) aus hochwertigem, elektropoliertem Edelstahl (4 mm), einschließlich Haarsieb und Verlängerungsstück. Der Bauzeitenschutzdeckel mit umlaufender Abziehkante für den Estrich, werkzeuglos um 90 mm höhen-verstellbare Füße sowie das innovative Montage-Pad beschleunigen und vereinfachen den Einbau. Die werksseitig angebrachte Dichtmanschette sorgt für eine verlässliche Anbindung an die Verbundabdichtung. Die Ablaufwerte betragen mit Sperrwasserhöhe 50 mm (DIN EN 1253-1) 0,8 l/s; mit Sperrwasserhöhe 30 mm 0,6 l/s bei 20 mm Aufstau. Der waagrechten Ablaufstutzen DN 50 eignet sich für alle Steckrohrmuffensysteme. So wie das gesamte Duschrinnen-Sortiment von ACO Haustechnik erfüllt auch die neue ACO ShowerDrain S+ die höchsten Schallschutzanforderungen der VDI 4100 SSt I-III sowie die Parameter der höchsten Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534. Die fein geschliffene, anschließend elektropolierte, dadurch hochwertige und reinigungsfreundliche Oberfläche der Duschrinne lässt das Wasser abperlen und rückstandslos in den Abfluss ablaufen. Komplettiert wird die neue ACO ShowerDrain S+ mit dem Edelstahlrost Stripes, der sich mit funktionalem, puristischem Design in nahezu jeden Boden harmonsich einfügt. Die Tip & Flip-Funktion zum Abnehmen Rostes ohne Hilfsmittel, freier Rohrzugang, der zweiteilige, herausnehmbare Geruchsverschluss und das einfach entnehmbare Haarsieb sorgen für hohen Reinigungskomfort.